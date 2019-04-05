Поки поза окупації люди б’ються і сперечаються про те, хто з двох кандидатів більш гідний стати президентом України, в Донецьку все стабільно і взагалі нудно. Ща розповім докладніше.

Почну трохи здалеку — нещодавно кремлівські пропагандисти перевзулися на ходу і фактично в останній момент скасували шоу з підставками під прапорці. Ну, тобто типу мітинг в Донецьку з врученням ордена Іуди Порошенко. Про реальні причини я нещодавно писав, не буду їх ще раз озвучувати. Єдине, що хочу зазначити щодо ситуації з «орденом», так це те, що після провалу «шоу» з орденом 31 березня в Донецьку, дегенерати виправили граматичні помилки і поставили так званий орден біля блокпосту в Еленовке, [не пропадати ж добру].

Але давайте краще разом посміємося над наступним майбутнім сеансом мастурбації імені російських політтехнологів і роспропаганды на окупованих.

Отже, 7 квітня окупаційні влади за наказом кремля організовують автопробіг «з нагоди проголошення дыныры», празнык, йопт.

Нахуа цей цирк з кіньми? Все просто і елементарно — заради списання грошей і картинки в ріс змі. Яка нах рышпублика, про що ви? Отримав бабло, зігнали бюджетників з-під палиці, вигнав дегенератів на сцену з полум’яними промовами ні про що і кінець. Тільки ти, на відміну від холопів, яких зігнали за твоїм наказом, заробив грошей. А ідіоти з числа цивільних хай махають прапорцями і ляскають в долоньки, ти собі лям-другий поклав у кишеню, у тебе все добре.

Коротше, все як завжди: російських рублів прислали, значить буде шоу. Правда, є одне але — 9:30 автоколона їде по Київському проспекту аж до Путилівського мосту, а звідти рукою подати до ДАПа. [Це Київський район Донецька, прифронтовій, якщо хто не в курсі].

Епілог. Не знаю, що в голові у тих, хто придумав так званий автопробіг, але чує моє серце, що картинка для зростав змі буде з кишками і відірваними головами, бо пальнути по цивільним для сюжетика — це простіше простого для росіян. Ну, а якщо враховувати те, що на організацію самого автопробігу виділені великі гроші, то взагалі все в колір: і картинку можна дати ріс змі, і заробити, і увагу від крадіжок коштів відвернути смертю цивільних.

Моралі немає. Чекаємо шоу від роспропаганды. Дай бог, щоб обійшлося без спецефектів.

Фашик Донецький