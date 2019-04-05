Доній: Зеленський змусив Порошенко записувати ролики по ночах і здавати аналізи сечі — помстився

У кандидата в президенти України Володимира Зеленського є хороша програма. Її просто потрібно розповісти під час дебатів з президентом Петром Порошенком. Про це в коментарі заявив екс-нардеп, політичний аналітик Олесь Доній.

На його думку, до останнього моменту виборча кампанія була негативною.

«До останнього моменту у нас була вкрай негативна кампанія. Тобто основний тренд кампанії завдала влада і це був раскольницкий тренд «Всі, хто не за Порошенка, ті за Путіна». Таким чином, за Порошенка не проголосували на виборах. За нього проголосували, нагадаю, 8,45% від усіх виборців. Тобто 91,5% українців були оголошені колаборантами, що вони за Путіна. І це був основний тренд, дуже агресивна кампанія. Тобто Порошенка для того, щоб пройти у другий тур, необхідно було монополізувати патріотичний електорат. Всі інші повинні бути оголошені рукою Кремля, путінцями, незалежно від того, за якого кандидата вони агітували. Це було вкрай деструктивну, антиукраїнську, тому що це розкол нації», — сказав він.

Тепер же, вважає Доній, цю тенденцію вдалось переломити.

«Ситуація з дебатами, які можна проводити, а можна і не проводити. Нагадаю, Порошенко не проводив з Тимошенко, відмовився, в 2014 році. У попередньому 2009 Янукович не захотів з Тимошенко. На першому турі на громадське телебачення знову-таки не прийшов ні Порошенко, ні Зеленський змагатися з Тимошенко. Тобто дебати бажано, але вони не є обов’язковими. Хоча в законодавстві прописана готовність держави їх забезпечити. Тобто не борг кандидатів, а готовність держави їх забезпечити. І команді Зеленського вдалося перенаправити дуже негативне русло жартівливу ситуацію, фактично. І поставивши Петра Порошенка перед фактом необхідності умовної гри на умовах Зеленського. Тут тепер навіть неважливо як вони надалі починають нагромаджувати умови один до одного. Головне, чому почали на це дивитися з посмішкою? Це перехід від злоби, це дуже важливо. Це з позитиву. З мінусів: ми досі не обговорюємо ідеї. Ми обговорюємо перед тим рука Кремля чи не рука Кремля. Тепер обговорюємо жарти, але досі не обговорюємо ідеї, з якими ідеями кандидати балотувалися як в першому турі, так і у другому турі. Це мінус. Тобто позитив — це те, що з вкрай радикально-раскольницкой кампанії, кампанія переходить в поблажливе русло, з посмішкою. Негатив, ми досі не обговорюємо ідеї. Претендент на посаду керівника вищого повинен захищати в першу чергу ідеї, безперечно», — додав він.

Експерт вважає, що від заочної дискусії виграє Зеленський.

«Зрозуміло, що Порошенко має великий досвід у розмовному жанрі, не в жартівливому, а у виступах пафосних. Він має здатність обіцяти все, що від нього хочуть чути, і ми замислюємося над їх виконанням. Тобто з точки зору дебатів, він сильний гравець. Він просто не чесний гравець, тому що він потім не виконує те, що обіцяв. Але обіцяти йому це абсолютно реально. Відповідно прихильники Порошенко після проведення першого туру у соцмережах почали піднімати питання необхідності дебатів, які ще в 2014 сам Порошенко назвав «собачими боями» під час війни. І в цій ситуації те, що кандидат, якого ще зовсім нещодавно обзивали клоуном, обзивали маріонеткою, ставить умови, які Петро Порошенко змушений виконувати і серед ночі записувати ролики, погоджуватися на принизливу здачу аналізів сечі і крові. Це звичайно свідоцтво, що вже тут Зеленський фактично помстився за всі образи, які перед цим собі дозволяв абсолютно не ввічливо Петро Порошенко, обзиваючи його маріонеткою Коломойського. Тобто це елемент помсти, який вдався», — зазначив Доній.

Однак, на його думку, дебати ніяк не позначаться на перевагах электарата.

«Я думаю, що результат дебатів не вплине на вибори. Тому що, нагадаю, дебати між Ющенком і Януковичем кандидатами, які відбулися. Ющенко виглядав з інтелектуальної точки зору начебто сильніше, але на електорат Януковича це жодним чином не впливало. Тому що вони були готові вибачити йому кострубатість мови, сповільненість мислення і говоріння. Тому що у нього був інший імідж, імідж сильної руки. І в цьому плані вміння говорити на електорат Януковича не впливав. А яка зараз ситуація? Прихильники Петра Порошенка сподіваються, що Порошенко переграє Зеленського, який не мав досвіду політичних баталій. А електорат Зеленського власне тому я і голосував за Зеленського, що він не брав участь у всіх суперечках і дискусіях. Вони за нього і голосували у першому турі і збираються голосувати у другому турі саме тому, що він не політичний політик. Тому надії групи підтримки Петра Порошенка на дебати, що він його переграє, вони безпідставні, безвідносно поведінки Зеленського на самих дебатах. Умовно кажучи, він буде виглядати слабше, точно також або сильніше ніж Порошенко. На електорат Зеленського це не вплине. У нього імідж іншого, він вже усталений, імідж іншого. І йому не обов’язково змагатися дуже сильно з Петром Порошенком. У нього досить потужно виписана програма, її можна просто навіть повторити, додати дві жарти, які від нього теж чекають. І справу буде зроблено. У нього є серйозні речі в програмі. Наприклад, одна з таких, про які я постійно кажу, про необхідність обрання суддів на загальних виборах. А, вибачте, у Петра Порошенка, так звана судова реформа, це твердження суддів, яку він провернув через ВР, особисто Петром Порошенком, особисто президентом. Уявляєте як різниця? Петро Порошенко провів судову реформу, коли судді підкоряються особисто президенту тепер. А у Зеленського в програмі, що вони повинні обиратися народом. Такі речі просто вичитайте і не треба великого красномовства як ти їх захищаєш. Насправді у нього дуже хороша програма, йому просто необхідно її повторити в прямому ефірі», — резюмував Олесь Доній.