Не та лабораторія: у Порошенка засумнівалися в результатах аналізів, які Зеленський ще не здав

У штабі кандидата в президенти України відповіли на рішення команди Володимира Зеленського по лабораторії для обстеження фіналістів виборчих перегонів.

Тут висловили сумнів у тому, що лабораторія Eurolab є політично незаангажованою і може забезпечити проведення об’єктивного обстеження. Зокрема, зазначається, що власник лабораторії Андрій Пальчевський «є політично заангажованою „зіркою“ каналів Віктора Медвечдчука» і «відкрито висловлює свої симпатії до Володимиру Зеленському».

«Це означає, що Пальчевський не зможе об’єктивно розглянути біологічні проби і зразки, відібрані для аналізу», — йдеться в заяві, оприлюдненій у соцмережі Facebook.

Тут підкреслюють, що зміст медичної експертизи полягає в її об’єктивності, неупередженості та довіру з боку суспільства.

«Саме такого обстеження з незрозумілих нам причин і уникає кандидат Зеленський», — впевнені в штабі чинного глави держави.

Нагадаємо, увечері 3 квітня кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський закликав свого суперника на виборах, чинного главу держави Петра Порошенка вийти на дебати, які, на його думку, повинні відбутися на НСК «Олімпійський». Порошенко відповів на пропозицію згодою, проте висунув нову умову — пройти медичне обстеження в медичному пункті стадіону «Олімпійський». Проте в Штабі Зеленського озвучили інше рішення і запросили Порошенко в приватну клініку Eurolab.