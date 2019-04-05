Готова заспівати Гімн перед дебатами Зеленського і Порошенко, – Камалія вразила заявою

Українська співачка Камалія, яка відкрито говорить про підтримку Володимира Зеленського в політичній гонці, заявила, що готова заспівати Гімн України перед дебатами лідерів. Артистка опублікувала відео і офіційну заяву на сторінці в соціальній мережі.

Нещодавно співачка Камалія заявила про те, що підтримує Володимира Зеленського в битві за посаду Президента України. Після цього навколо двох лідерів розгорілося чимало суперечок щодо традиційного проведення дебатів напередодні другого туру. Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому викликав Петра Порошенка на дебати і повідомив, що у нього є 24 години, щоб погодитися.

На що чинний Президент України відповів згодою, оприлюднивши відео на своїй сторінці в Instagram. Не змогла залишитися осторонь того, що відбувається навколо теми дебатів, прихильниця Зеленського співачка Камалія.

У соціальній мережі Instagram артистка опублікувала відеоролик, на якому співає Гімн України перед своєю публікою. Там же вона зробила шокуючу заяву, якою здивувала своїх шанувальників.

Готова заспівати Гімн України перед дебатами Зеленського та Порошенко на олімпійському стадіоні,

– заявила Камалія.