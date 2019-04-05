Розмитнення «евроблях»: нардеп Острикова розповіла відверті подробиці

Розмитнення «евроблях» під час пільгового періоду, який закінчився в лютому, проходила дуже нерівномірно. Кілька митних пунктів оформили автомобілів значно більше, ніж інші. Народний депутат ВР Тетяна Острикова не виключає, що це відбулося через «чиїхось бізнес-інтересів».

За даними Державної фіскальної служби, найбільше «евроблях» під час дії пільгового тарифу, тобто з 25.11.2018 за 22.02.2019 рр, оформили у митному пункті «Луцьк» — 19 023 авто. На другому місці за цим показником ТП «Західний» у Львові – 18 976 автомобілів, на третьому – ТП «Столичний» у Києві (13 869 автомобілів).

В Одесі на ТМ «Спеціалізований» оформили 10 202 автомобіля, а в ТП «Рівне» — 9 137 автомобілів.









Найменше «евроблях» оформили в митних пунктах «Костянтинівка» (Донецька область) і «Тиса» (Закарпатська область) – по 1 автомобілю. 2 машини оформили в ТП «Бачівськ» (Сумська область).

Між тим, оформити «евробляху» можна було в будь-якому митному пункті, не втрачаючи час у чергах. Чому ж деякі митниці оформили значно більше авто, ніж інші? Тетяна Острикова вважає, що через брокерів автомобілістів відправляли на конкретні митні пости. Можливо, з-за того, що там є чиїсь бізнес-інтереси.