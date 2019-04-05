В Україні від пневмонії помер відомий журналіст

У четвер, 4 березня, помер відомий український журналіст, регіональний редактор телеканалу «112 Україна» Тарас Москалюк.
У мережі повідомили, що причиною раптової смерті стала паразитарна пневмонія. Кремація Москалюка призначена на понеділок, 8 квітня. Журналіста проводять в останній шлях на Байковій, 16.
На його сторінці в Facebook друзі і колеги, для яких трагічна новина стала ударом, залишили співчуття і спогади.
«Видно було, що він хворіє, але він усміхався, жартував. Як завжди. Потім дізналися, що він у лікарні. Він приходив в офіс буквально кілька днів тому. Я його ще встигла обійняти», – з гіркотою написала журналістка «112 Україна» Оксана Зінківська, повідомивши, що незабаром будуть надані реквізити для матеріальної допомоги.
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