В Україні від пневмонії помер відомий журналіст

У четвер, 4 березня, помер відомий український журналіст, регіональний редактор телеканалу «112 Україна» Тарас Москалюк.



У мережі повідомили, що причиною раптової смерті стала паразитарна пневмонія. Кремація Москалюка призначена на понеділок, 8 квітня. Журналіста проводять в останній шлях на Байковій, 16.

На його сторінці в Facebook друзі і колеги, для яких трагічна новина стала ударом, залишили співчуття і спогади.

«Видно було, що він хворіє, але він усміхався, жартував. Як завжди. Потім дізналися, що він у лікарні. Він приходив в офіс буквально кілька днів тому. Я його ще встигла обійняти», – з гіркотою написала журналістка «112 Україна» Оксана Зінківська, повідомивши, що незабаром будуть надані реквізити для матеріальної допомоги.