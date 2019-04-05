В окупованому Криму підлітка засудили за «наругу над російським прапором»

Підконтрольний Кремлю Мировий суд Білогірського району Криму 4 квітня засудив 16-річного кримського татарина Абдурамана Абдувелієва до шести місяців обмеження волі за статтею 329 Кримінального кодексу Росії («Наруга над державним гербом Росії або державним прапором Росії»).

Таке рішення виніс суддя Олександр Олійников, – повідомляють Крим.Реалії. За версією російського слідства, Абдувелієв 21 травня 2018 року зняв три російських прапора з сільради села Курське, пам ” ятника, який знаходиться біля школи, клубу і в цьому ж селі. Через два місяці в районі пройшов ряд обшуків у зв’язку з цією справою. «Інші хлопці, які були з братом в той день, виступають або в якості свідків, або в якості обвинувачів, брат вчиться в школі, яка знаходиться в Судакському районі.

У зв’язку з рішенням суду незрозуміло, яким чином брат буде відвідувати школу. Тому що він повинний знаходитися півроку в межах нашого села і кожного разу повідомляти про свій намір виїхати», – прокоментувала рішення суду сестра Абдурамана Есма Абдувелієва. Нагадаємо, вранці 27 березня російські силовики прийшли з обшуками до понад 20 домівок кримських татар в анексованому Новини.

В управлінні ФСБ по Криму і Севастополю заявили, що проводять обшуки за місцями проживання прихильників організації «Хізб ут-Тахрір» у межах порушених кримінальних справ. Пізніше стало відомо, що російські силовики затримали 20 кримських татар. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розказала, що п’є ятьох кримських татар, затриманих під час обшуків, взяли під варту.