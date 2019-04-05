У Британії колишній пілот королеви Єлизавети II убив дружину і себе

Капітан Медоуз був одним з перших пілотів пасажирського надзвукового літака «Конкорд»



У селі Баклбері в британському графстві Беркшир у своєму власному будинку вартістю мільйон доларів виявлені тіла 84-річного Тоні Медоуза і його 83-річної дружини Підлоги, яка страждала старечим недоумством.

Поліція припускає, що колишній пілот Тоні вбив дружину, за якої віддано доглядав останні роки, після чого покінчив з собою. Вони були одружені понад 60 років. Поліція веде розслідування і заявляє, що місцевих жителів ніяка небезпека не загрожує.

Капітан Медоуз був одним з перших пілотів пасажирського надзвукового літака «Конкорд» (Concorde) авіакомпанії British Airway. Як відомо, ці лайнери більше не експлуатуються – після катастрофи 2000-го року, в якій загинули 113 людей.

Тоні входив в екіпаж першого рейсу літака з Лондона в Нью-Йорк в 1977 році. Він кілька разів возив принцесу Діану. А також був пілотом королеви Єлизавети II в 1979 році, коли вона летіла на «Конкорді» в Кувейт разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом: подружжя тоді вирушили в тритижневе турне по країнах Близького Сходу.

У цій же селі Баклбері, розташованому в декількох кілометрах від садиби Медоузов особняку вартістю майже 6,6 мільйонів доларів, проживають батьки дружини принца Вільяма – колишня стюардеса і пілот British Airway, а нині підприємці Керол і Майкл Міддлтон. Вільям і Кейт Міддлтон зі своїми дітьми часто гостюють у родичів.