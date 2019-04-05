У Великобританії під час дебатів у парламенті потекла дах

Британські депутати не повернуться в зал для засідань до полудня понеділка.



Британська Палата громад призупинила свою роботу в понеділок у зв’язку з протіканням даху в будівлі, де проходять його засідання.

«Заступник спікера Палати громад Ліндсі Хойл вирішив зупинити засідання, коли під час дебатів про введення збору на позики депутати помітили, як в зал зі стелі капає вода», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що британські депутати не повернуться в зал для засідань до полудня понеділка.

Варто також нагадати, що в понеділок, 1 квітня, група голих активістів влаштувала акцію прямо перед одній з галерей Палати громад – як раз під час дебатів по 4 альтернативним варіантам Brexit. Як відомо, британський парламент провалив індикативні голосування по всіх цих сценаріїв.