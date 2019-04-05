Експерти визначили найбільш невихованих туристів в світі: опубліковано рейтинг

Найбільш невихованими мандрівниками виявилися росіяни, китайці та американці.

Рейтинг був складений на основі опитувань респондентів. Велика частина вважала представників трьох національностей найбільш невихованими. В цю трійку входять росіяни, китайці та американці, інформує «Кореспондент».

Росіяни приводять у лють іноземців своєю звичкою закопувати недопалки в пісок. Також їх дратує звичка росіян стрибати в басейн з розбігу. До того ж невихованими росіян вважають не тільки іноземці, але й відпочивальники співвітчизники.

Щодо китайців, то вони нервують своїм повільним пересуванням і гучними розмовами.

У той же час найбільш ввічливими туристами вважають японців, німців і французів.

Раніше експерти склали рейтинг 5-ти найнебезпечніших місць для подорожей.

Каракас, Венесуела

Каракас має погану славу, як «самого небезпечного міста на Землі» з-за величезної злочинності. Витрати на поліцію владі доводиться скоротити, тому місцеві кримінальні діячі творять практично все, що хочуть. Пограбувати і вбити можуть в центрі міста, в парку, в метро — де завгодно.

Сомалі

Радикально налаштовані Сомалійські пірати стають приводом для запеклих конфліктів, збройного протистояння й терактів.

Ла-Оройа, Перу

Це одне з небагатьох місць в світі, де вже багато років регулярно випадають кислотні дощі. З-за роботи металургійного комбінату в атмосферу тут щодня викидається свинець, цинк, мідь і двоокис сірки, які дуже легко «осідають» в людському організмі.

Колумбія

У деяких районах Колумбії діють збройні угруповання, відповідальні за контрабанду наркотиків, а також за численні випадки викрадення людей. Тому перш, ніж їхати в цю країну, необхідно досконально вивчити всю інформацію і уникати небезпечних областей.

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Зміїний острів, Бразилія

Тут на 1 квадратний метр припадає аж 5 змій! Причому саме тут мешкає один із найнебезпечніших змій у світі — острівний ботропс, чий укус викликає швидке омертвіння тканин, гостру ниркову недостатність, шлунково-кишкові та мозкові кровотечі.

Нагадаємо, в Ісландії обвалився льодовик.

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