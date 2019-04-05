«Краще в цирку»: з’явилася реакція українців на зухвале відео Зеленського про дебати

Кандидат у президенти України, Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому підтвердив готовність дебатувати з чинним президентом України Петром Порошенком.

Звернення опублікували на офіційному акаунті «Команди Зеленського». Про це пише «prm».

Його команда зазначила, що вони кілька умов. Серед них те, що дебати мають відбутися на НСК «Олімпійський». «Чекаю вас тут, на НСК» Олімпійський «, — каже шоумен у відео.

Відео викликало резонанс серед користувачів соціальних мереж. Найбільшу реакцію викликала умова про місце проведення дебатів. Безліч користувачів обурилися умовою проведення дебатів на стадіоні. Люди зазначають, що ця умова не відповідає Закону про вибори президента України.

Інших користувачів цікавить, хто в разі дебатів на НСК Олімпійському сплатить оренду. Користувачі обурені такою неповагою до законодавства України з боку кандидата в президенти Володимира Зеленського. А одна з коментаторів запропонувала провести дебати в цирку.

Один з користувачів зауважив, що «Зеленський занервував. Готовий йти на дебати, але у форматі якогось концерту». І в свою чергу, закликав кандидата в президенти погодитися прийти на дебати в студії «Громадського».

Безліч користувачів відзначають, що шоумен Володимир Зеленський просто вирішив влаштувати шоу». А один з користувачів говорить, що він просто «людина, яка сміється з країни».

Нагадаємо, що згідно фінальним результатами екзит-полів виборів президента України, у другому турі зайняв лідируючу позицію Володимир Зеленський. Петро Порошенко зайняв друге місце за кількістю голосів і у нього 17,8%, у Юлії Тимошенко – 14,2%. За кварталівця свої голоси віддали 30,6% тих, хто проголосував.

Також з ранку Ірина Геращенко розповсюдила фейк, де правовласником гучного звернення Зеленського є російська компанія. Виявилося, що ці права додаються автоматично роботом ютуба до всіх роликів, які були згадані російськими ЗМІ.

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Раніше київський Центр діагностичної медицини Eurolab запросив кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського здати аналізи в їх лабораторії. Щоб виключити можливість будь-яких маніпуляцій, клініка запропонувала представникам будь-яких незалежних комісій присутній при цій події.

Нагадаємо, що Порошенко образив Зеленського, але той не змовчав і зухвало відповів.

Раніше Hyser повідомив, що Порошенко може спробувати знизити явку у другому турі.

Також Hyser писав, що Зеленський несподівано запропонував Юлії Тимошенко бути модератором.