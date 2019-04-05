Google порівняв довге завантаження сайту з очікуванням в реальному житті: що відомо

Якщо швидкість мобільного сайту довго вантажиться, то ніякого сенсу не несе рекламна кампанія.

Коли справа доходить до мобільного маркетингу, швидкість є пріоритетом. Про це інформує sostav.ua.

Так, Google вирішили показати, як ситуація тривалого очікування виглядала б в реальному житті — у кав’ярні, магазині або бібліотеці. Вийшло досить забавно.

У ролику наочно продемонстрували, як на людей діє очікування, скільки часу витрачається на завантаження – все це показано в їхні емоції в рекламі.

Раніше повідомлялося, що в Google Play кілька років ховалися шкідливі програми, що допомагають хакерам красти особисті дані користувачів.

Таким чином, в магазині додатків можна було безперешкодно кілька років качати сервіси, шпионящие за власниками пристроїв на базі Android.

Фахівці з організацій Security Without Borders і Motherboard виявили активність шпигунського ПЗ під назвою Exodus з 2016 до початку 2019 року.

Відомо, що дані програми успішно маскувалися під інші, тому користувачі ніяк не могли помітити підступу. Крім того і Google не могла виявити шкідливе ПЗ, а це доводить, що Google не здатна контролювати кожен додаток, яке з’являється в Play Market, яким користується більше мільярда користувачів. Це додаток роками існувало в магазині.

Запускаючи додаток користувач давав йому дозвіл на доступ до мобільного номером IMEI (унікального номера для ідентифікації мобільних телефонів). Після чого могло передавати особисті дані користувача на сервер зловмисників.

Також повідомлялося, що Microsoft здивувала оновленим Surface Book 2.

Чотириядерну модель оновили і тепер вона включає в себе i5-8350U, який збільшує максимальну тактову частоту процесора до 3,6 ГГц. Цього достатньо, щоб запускати сучасні ігри на хороших налаштуваннях графіки, вартість якої становить $1499.

Meizu 16th і 16th Plus подешевшали перед анонсом нового флагмана: ціна і характеристики

Технології

Також в ноутбук вбудовано 256 ГБ внутрішньої пам’яті і 8 ГБ ОЗУ. По суті, процесор — єдина суттєва зміна в новинці, але воно повинно мати велике значення для продуктивності. Дизайн залишився колишнім, але він сам по собі нагадує MacBook з-за свого лаконічного дизайну, як ноутбуки від Xiaomi і Huawei.

Нагадаємо, Microsoft здивувала публіку несподіваною заявою.

Як повідомляв Hyser, Microsoft припиняє обслуговування легендарної ОС.

Також Hyser писав, що хакери отримали доступ до особистих даних мільйонів клієнтів Toyota.