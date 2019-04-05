Влада Києва показали нові українські трамваї: незабаром вийде на маршрути

Мер Києва Віталій Кличко та його заступник Дмитро Давтян продемонстрували новий низькопідлоговий трамвай «Татра-Південь».

Як інформує портал glavnoe.ua, трамвай незабаром вийде на маршрути столичної Троєщини. Обидва представника КМДА опублікували фотографії і відео новинки на своїх сторінках в Facebook.

Трамвай незабаром вийде на маршрути столичної Троєщини

Наприкінці минулого року українська компанія «Татра-Південь» виграла тендер на поставку нових трамваїв для «Київпастрансу». За суму 428,9 млн грн підприємство має поставити столиці десять трамваїв у трехсекционном виконанні ДО-1М6.

Трамвай довжиною 26,8 м здатний перевозити до 267 пасажирів, він оснащений кондиціонером, Wi-Fi і місцями для розміщення людей з особливими фізичними потребами. У разі необхідності, трамвай може проїхати автономно ділянка довжиною не менше 1 км

Трамвай оснащений кондиціонером, Wi-Fi і місцями для розміщення людей з особливими фізичними потребами

Раніше повідомлялося, що до Києва везуть нові трамваї з Польщі. За словами виробника, в Київ будуть відправлятися по чотири трамвая щотижня. Згідно з умовами договору, до кінця року будуть поставлені 40 од. транспорту.

Зазначимо, трамваї Pesa мають низьку підлогу, а також оснащені Wi-Fi і кондиціонерами. Одиниця транспорту може перевозити одночасно 185 пасажирів. Всього в салоні 60 місць. Перший польський трамвай Pesa у Києві представили в жовтні 2015 року.

Також з’явилася інформація про те, що польські банки позичать €50 млн виробника трамваїв для Києва. Консорціум польських банків погодився виділити вагонобудівної компанії Pesa кредит у розмірі 200 млн злотих або більше 47 млн євро, після того як польський завод виграв тендер на постачання трамваїв в Київ, і в Польщі вже підготували перший трамвай.

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Технології

Навесні 2018 року виробник рухомого складу планує знайти стратегічного інвестора, щоб залучити ще 200-400 млн злотих або 47-94 млн євро.

Кредит на 200 млн злотих є першим кроком у реструктуризації компанії Pesa, який забезпечить її виживання, поки не знайдуться стратегічні інвестори. Позика надасть консорціум з шести польських банків: PKO BP (лідер консорціуму), Pekao, Bank Gospodarstwa Krajowego, Raiffeisen, BZ WBK і mBank.

Нагадаємо, що український виробник буде поставляти трамваї в Єгипет.

Раніше Hyser повідомляв, що у КМДА розповіли, що Київ отримає партію нових тролейбусів і автобусів.

Також Hyser писав, що у КМДА розповіли, які дороги відремонтують в Києві.