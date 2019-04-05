В Україні зацвіли перші весняні абрикоси: гарне видовище

У Запоріжжі почали цвісти абрикоси.

Відповідні фото з розпустилися деревами опублікував «vmestezp».

У Запоріжжі і області, незважаючи на похолодання, зацвіли перші плодові дерева. Гарне весняне видовище можуть спостерігати, зокрема, жителі Південного мікрорайону Запоріжжя, а також мелітопольці.

Також в Токмацькому районі Запорізької області зацвів знаменитий кизиловий сад біля села Нове. Цей сад розкинувся на 14 гектарів. Місцевий підприємець висадив там 12 тисяч дерев кизилу, тридцяти разныъ сортів. До цього земля пустувала більше 20-ти років.

Ця культура невибаглива до погодних умов, що важливо в степової посушливої зоні. Одне дерево віком 15-20 років може дати до 100 кг ягід. Фермер вже зібрав кілька врожаїв. З нього в сусідньому Дніпрі роблять джем, компот й варення.

У теж час в Японії триває період цвітіння сакур. Щороку в кінці березня і до початку травня всі бажаючі можуть помилуватися цвітінням Сакур. Цей весняний період називають «рожевою хвилею».

З-за цього зараз на вулицях Японії дуже багато людей, всі гуляють, влаштовують пікніки, і просто насолоджуються моментом. Для підтримання традиції в парках, алеях, на територіях храмів, шкіл та інших громадських місць регулярно висаджують нові дерева.

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Технології

Нагадаємо, що до новорічних свят у Мукачеві зацвіла сакура. Очевидці зняли рожеві квіти на укритих снігом гілках. У народі дерево вже прозвали шаленим з-за свого несвоєчасного цвітіння.

У місті температура повітря опустилася до восьми градусів нижче нуля, але японська вишня все одно зацвіла. Місцеві жителі прозвали дерево несамовитим. Через аномальну спеку сакура цвіте по три рази за рік. Це не поодинокий випадок несвоєчасного цвітіння рослин в Україні. У жовтні 2018 року в Бердянську зацвіли сливи і яблуні.

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