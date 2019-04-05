«Будьте мужиком» — Порошенко в черговий раз викликав Зеленського прийти на дебати

Кандидат у президенти, чинний глава держави Петро Порошенко звернувся до кандидата в президенти, шоумену Володимиру Зеленському із закликом не ставити умов проведення дебатів.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на сторінці в Facebook.

«Володимир Олександрович, знову повинен спілкуватися з вами через об’єктив замість розмови віч-на-віч. Не бійтеся, дебати — це не страшно. Це нормальна політична традиція. За своє життя я не раз приймав виклики, і не тільки від політичних опонентів, але й від сильних ворогів. Дивився їм в очі і не відводив погляд. Не шукайте причин і не ставте умов і ніким не прикривайтеся. Це — негарно. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! «, — заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами обробки 100% протоколів на виборах президента в першому турі, за Зеленського проголосували 30,24% виборців, за Порошенка — 15,95%.

3 квітня Зеленський заявив про готовність йти на дебати перед другим туром президентських виборів з Порошенком, проте озвучив ряд умов. Зокрема, дебати повинні проходити на НСК «Олімпійський», перед народом України, і щоб всі канали мали право транслювати дебати у прямому ефірі, а також кандидати повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Порошенко погодився провести дебати з Зеленським на стадіоні.

Сьогодні, 4 квітня, на сторінці «ЗеКоманды» розмістили відеоролик Зеленського, в якому він пропонує лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко бути арбітром на його дебатах з Порошенком.