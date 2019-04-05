Барак Обама зробив несподіване зізнання

Обама навчився готувати каву після відходу з президентського поста

Колишній президент США Барак Обама зізнався, що після відходу з поста глави Білого дому в 2017 році навіть не знав, як працює кавова машина.

“Я повинен був сам собі готувати каву. Я взагалі не знав, як працює кавова машина”, – зазначив Обама. Перший приготований їм самим після відходу з вищої державної посади в США кави вийшов смачним, визнав Обама

Торкаючись президентства, він порівняв главу Білого дому з капітаном великого корабля. “Не можна крутити кермо, і раптово він повертає у зворотний бік”, – зауважив Обама, який займав пост президента США з 2009 по 2017 рік.

У п’ятницю у нього в Берліні запланована зустріч з, як він сам висловився, “подругою” – канцлером ФРН Ангелою Меркель. Переговори пройдуть в закритому для преси режимі.