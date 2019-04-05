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Туристи виявили в горах 3-метрове чудовисько: містична істота налякало світ

05.04.2019

Б підкорили гори туристи зафіксували на відео таємниче істота великих розмірів.

Відомо, що справа відбулося в американському штаті Юта. Про це пише «politeka».

Містична істота було знято на гірському хребті, який носить назву Уосатч. Як стверджує автор відео, він разом з друзями піднімався на Пік-Пойн. Під час підйому їм вдалося побачити щось незрозумілою і містичне.

Далеко від групи туристів бродило дивне створення, зростання якого був близько трьох метрів. Навколо був сильний снігопад і мороз, однак, істота відчувало себе в таких умовах цілком комфортно.

На кадрах видно, що воно намагається стрімко забратися на гору, а на снігу відмінно видно його чорних розфарбуй. Ні поруч істоти ні на ньому немає нічого з техніки або одягу.

Конспірологи, що вже встигло подивитися відео, впевнені – на ньому зображений легендарний снігова людина. Автор відеоролика стверджує, що істота знаходилося на відстані 11 км від нього, але його рух було відмінно видно.

Турист завантажив відео зі своїми враженнями в Мережу. На даний момент кількість переглядів перевалило за відмітку в сто тисяч.

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Нагадаємо, що мешканці міста Медікал Лейк штату Вашингтон (США) стали свідками чергової паранормальної історії. Стівен впевнено заявляє, що сліди не належать ні людині, ні тварині. Він і його дружина намагалися прослідкувати, куди йдуть сліди, але швидко здалися, так як кучугури виявилися дуже глибокими, а сліди вели в гущавину лісу.

У Департаменті дикої природи впевнені, що це сліди якогось звичайного туриста, які здаються більше, ніж є через занурення ступень в глибокий пухкий сніг. При цьому в департаменті нічого не сказали про те, що сліди залишені босими. Вони відзначили, що це якась витівка місцевих жартівників.

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Нагадаємо, що вчені виявили колонію тварин, які вважалися вимерлими.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені показали природний відбір в Чорнобилі.

Також Hyser писав, що планету наздожене хвиля вимирання.

 

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