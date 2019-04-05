Туристи виявили в горах 3-метрове чудовисько: містична істота налякало світ

Б підкорили гори туристи зафіксували на відео таємниче істота великих розмірів.

Відомо, що справа відбулося в американському штаті Юта. Про це пише «politeka».

Містична істота було знято на гірському хребті, який носить назву Уосатч. Як стверджує автор відео, він разом з друзями піднімався на Пік-Пойн. Під час підйому їм вдалося побачити щось незрозумілою і містичне.

Далеко від групи туристів бродило дивне створення, зростання якого був близько трьох метрів. Навколо був сильний снігопад і мороз, однак, істота відчувало себе в таких умовах цілком комфортно.

На кадрах видно, що воно намагається стрімко забратися на гору, а на снігу відмінно видно його чорних розфарбуй. Ні поруч істоти ні на ньому немає нічого з техніки або одягу.

Конспірологи, що вже встигло подивитися відео, впевнені – на ньому зображений легендарний снігова людина. Автор відеоролика стверджує, що істота знаходилося на відстані 11 км від нього, але його рух було відмінно видно.

Турист завантажив відео зі своїми враженнями в Мережу. На даний момент кількість переглядів перевалило за відмітку в сто тисяч.

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Технології

Нагадаємо, що мешканці міста Медікал Лейк штату Вашингтон (США) стали свідками чергової паранормальної історії. Стівен впевнено заявляє, що сліди не належать ні людині, ні тварині. Він і його дружина намагалися прослідкувати, куди йдуть сліди, але швидко здалися, так як кучугури виявилися дуже глибокими, а сліди вели в гущавину лісу.

У Департаменті дикої природи впевнені, що це сліди якогось звичайного туриста, які здаються більше, ніж є через занурення ступень в глибокий пухкий сніг. При цьому в департаменті нічого не сказали про те, що сліди залишені босими. Вони відзначили, що це якась витівка місцевих жартівників.

Нагадаємо, що вчені виявили колонію тварин, які вважалися вимерлими.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені показали природний відбір в Чорнобилі.

Також Hyser писав, що планету наздожене хвиля вимирання.