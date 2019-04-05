Не повторювати: дієтологи назвали п’ять найбільш небезпечних дієт

Більшість дівчат в гонитві за красивою фігурою готові все в буквальному сенсі цього слова.

І найчастіше, якщо якась з дієт виявилася малоефективною, пробують нові, більш небезпечні, пише 1news.

Дієтологи розповіли про п’ять найбільш небезпечних дієтах, які в мережі описуються як ефективні, проте в реальному житті їх краще не повторювати.

Дієта з хробаками

Досить дивна і небезпечна дієта має на увазі під собою всім бажаючим схуднути в найкоротші терміни, поселити в своєму кишечнику паразитів, які будуть споживати їжу раніше, ніж вона встигне засвоїтися. При цьому можна їсти все, що заманеться.

По закінченні дієти необхідно приймати спеціальні препарати, що вбивають глистів. Однак паразити дуже швидко розмножуються і це може призвести до різних побічних ефектів.

Сонячна дієта

Суть даної дієти полягає в тому, щоб харчуватися виключно енергією сонця. Так, починаючи з 10 секунд, необхідно доводити до 45 хвилин. Люди вірять, що харчуючись сонячною енергією, їжа їм більше не знадобиться.

Дієта на воді

Також однією з найбільш небезпечних дієт вважається водна. Під час неї не можна нічого їсти — тільки пити. Ця дієта призводить до виснаження, гастриту, і частим непритомності.

Революційна дієта синя

Дотримуючись такого типу харчування, люди купують сині тарілки в надії, що ті відбивають апетит. Існує гіпотеза, що така дієта допомагає скинути до 1 кг за тиждень. Але дієтологи не підтверджують її правдивість.

Дієта на ватяних кульках

Ідея дієти ватних кульок полягає в тому, що люди змочують ватний диск в сік або желатин і ковтають його. У шлунку він розбухає і заповнює його, і притуплює відчуття голоду. Така своєрідна “дієта” в свій час була популярна серед моделей.

Нагадаємо, що вчені розповіли, що важливіше для схуднення: спортивні вправи або дієта.

Так, команда проаналізувала досвід людей, які змогли скинути зайву вагу і підтримувати його на низькому рівні. Цих людей порівняли з двома контрольними групами: людей з нормальним і людей з надмірною вагою. Після чого вчені розрахували витрата енергії в організмі. Результати показали, що люди, які успішно знизили і підтримували свою вагу, покладалися не на дієту, а на вправи.

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Економіка

З’ясувалося, що випробуваним було спожито майже стільки ж калорій, скільки страждають від ожиріння, але спорт дозволяв їм економити. З цієї причини спорт виявився найголовнішою причиною скидання зайвої ваги.

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