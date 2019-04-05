Для Samsung настали погані часи: компанія зробила важливу заяву

У компанії Samsung Electronics виникли труднощі напередодні фінансового звіту.

Ціни на чіпи пам’яті падають, а дорогі смартфони стикаються з труднощами на ринку. Про це пише «internetua».

Південнокорейський технологічний гігант минулого тижня зробив винятковий крок, випустивши попереднє попередження про те, що фінансові результати першого кварталу, найімовірніше, не виправдають ринкові очікування з-за падіння цін на чіпи і уповільнення попиту на екранні панелі.

Світовий ринок перенасичений виробленими чіпами і це впливає на їх ціну, змушуючи вести іншу цінову політику. Вкладення в такі підприємства так само впали, а падіння продажів смартфонів не приносить запланованого прибутку.

Поверх цього накладається уповільнення економічного зростання Китаю, торгова війна останнього з США, підготовка Brexit — все це призводить до зниження прибутку виробників електроніки по всьому світу. За останні 12 місяців котирування акцій Samsung Electronics — найбільшого в світі виробника мікросхем пам’яті, смартфонів та екранних панелей — знизилися на 6 пунктів.

Хоча бізнес Samsung з виробництва мікросхем DRAM залишається потужним джерелом прибутку з високими показниками рентабельності, вироблена продукція у вигляді чіпів, пам’яті, флеш-накопичувачів принесе збитки через зниження цін. Про це заявили аналітики, які стверджують, що тільки за перший квартал року їх вартість знизилася на 20%, а це найбільш різке зниження за останні роки.

Прибуток від продажів екранних панелей Samsung теж постраждала від падіння попиту з боку великих клієнтів. Компанія стикається з швидким скороченням присутності на китайському ринку. Нові смартфони Galaxy S10 виявилися відносно дорогими у виробництві, що зменшило прибутковість, однак на ринку вони дуже добре продаються і перевершив попереднє покоління.

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Технології

Нагадаємо, що минулого тижня в Парижі був представлений новий флагманський телефон Huawei P30 Pro, який серед іншого може запропонувати 10-кратний оптичний зум. Це ще один доказ жорсткої конкуренції на ринку смартфонів.

Також компанія Samsung подала заявку на товарний знак у Великобританії. Це дозволяє припустити, що гігант електронної промисловості планує в перспективі роботу з цифровими активами. В описі зазначаються пристрої та додатки, в яких можна використовувати Crypto Wallet. Це смартфони, планшети, мобільні телефони та програмне забезпечення до них.

Нагадаємо, що перший гнучкий смартфон Samsung отримає три камери.

Раніше Hyser повідомив, що Samsung зареєстрував секретну торговельну марку.

Також Hyser писав, що Samsung розробила вдосконалену версію Galaxy S10.