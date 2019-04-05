За українські дороги взялися китайці: робота вже кипить

Китайський підрядник приступив до активних робіт на автодорозі М-12.

Про це інформують в САД Хмельницькій області, пише «mashyna».

В рамках реалізації проекту «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підрядна компанія з Китаю виконує ремонтні роботи на автодорозі М-12.

Згідно з проектом, на ділянці протяжністю 40 км повинна бути проведена реконструкція і капітальний ремонт. Сума контракту становить 38,5 млн доларів США.

Автодорога М-12 — автомобільна дорога міжнародного значення на території України. Вона проходить по території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей. Збігається з частиною європейського маршруту E50. Загальна протяжність дороги 746,2 км.

Екс-глава департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку автомобільних перевезень Мінінфраструктури Роман Хміль заявляв, що, якщо на ремонт українських доріг виділять 1 трлн гривень, тоді за 5-10 років можна було б відновити існуючу мережу.

Нагадаємо, що жителі Миколаївської області розмістили в мережі відео з ремонтів доріг у зимовий період часу. На відео видно, як робочі покривають засніжену трасу асфальтовою крихтою.

В кінці другого десятиліття XXI століття невтомний Ілон Маск активно готується до колонізації Червоної планети, в Китаї сконструювали роботів-хірургів, у Росії винайдено роутер для коригування інтернет-трафіку. І Україна в цілому та Миколаївська область зокрема, щоб не лежати колодою на шляху прогресу, намагається не відставати.

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Раніше «Укравтодор» опублікував свою фінансову звітність за минулий рік. В минулому році було відремонтовано 987,8 кілометрів доріг. Не 3800, як відрапортував Омелян, а в 4 рази менше – 987,8 кілометрів. Не 1300-1600 кілометрів, як скромніше свого патрона натякнув Новак, а не дотягнув навіть до тисячі.

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