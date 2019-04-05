Вагітна жінка так хотіла заміж, що мало не зробила мера акушером

Молода пара в США встигла зіграти весілля за 45 хвилин до народження свого первістка.

Курйозний випадок стався у місті Саут-Бенд в штаті Індіана. Що примітно — першого квітня (але ні, це не жарт). І справив таке враження на мера міста Піта Буттиджича, що він написав про нього у своєму Facebook.

Він розповів, що приїхав в мерію близько 8:15 після ранкової пробіжки і вийшов у коридор, щоб скористатися вбиральнею. Тут він зіткнувся з молодою парою, що виходить з ліфта.

Комаровський попередив про небезпеку передозування вітаміну С: «Ефективність не доведена»

Суспільство

Мері та її наречений Гейб пояснили, що Марія вагітна. Вони саме їхали в лікарню на кесарів розтин. Але вони сподівалися, що мер зможе їх одружити до пологів. Всі необхідні папери у пари були при собі.

«Очевидно, що на це питання можна дати тільки одну відповідь. Я покликав декількох співробітників офісу, щоб вони стали свідками, і заповнив документи», — зазначив Буттиджич.

Він додав, що обручок у молодят не було, тому їх замінили звичайною стрічкою, знайденої десь в мерії.

Мері і Гейб встигли благополучно дістатися до лікарні, де в 9 ранку вона народила дівчинку. Трохи пізніше вони прислали фотографію з немовлям в офіс мера і подякували йому за допомогу.

«Ось з таких моментів я буду сумувати, коли закінчиться термін мого перебування на посаді мера», — зізнався зворушений чиновник.

Піт Буттиджич

Втім, не виключено, що 37-річного демократа попереду чекає ще маса цікавих моментів: ще взимку Піт Буттиджич оголосив про своє висунення в президенти США на наступних виборах в 2020 році.

Політик розраховує виділитися на тлі інших кандидатів як політичний аутсайдер і перший в історії країни кандидат від великої партії, який відкрито заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію.

В цілому, правила укладання шлюбів у США досить прості. Але процести церемонію може тільки людина, у якого є для цього необхідні повноваження (в даному випадку — мер). Крім того, перед реєстрацією необхідно отримати дозвіл на шлюб, яке видається в мерії або в суді.

Нагадаємо, нещодавно мером одного з американських міст вибрали… козу.

Як повідомляв Hyser, на виборах в Україні жінка народила дитину прямо на виборчій дільниці.

Також Hyser писав про те, які чоловіки стають самими хорошими батьками.