У Бразилії застрелили одинадцять осіб при спробі пограбувати банк

У ході спецоперації затримано одна людина, пошуки інших підозрюваних тривають.



В районі бразильського міста Гуарарема у четвер, 4 квітня, 11 грабіжників банку були застрелені під час сутички з поліцейськими, повідомляє адміністрації штату Сан-Паулу.

Перестрілка сталася, коли загін військової поліції з 25 чоловік спробував затримати групу озброєних грабіжників, які вчинили напади на два банки.

У ході спецоперації затримано одна людина, пошуки інших підозрюваних тривають. Точне число грабіжників невідомо.

Під час обшуку на місці події знайшли сім рушниць, чотири пістолети, бронежилети і вибухівка.

Зазначається, що група грабіжників організували нальоти відразу на два банку, що знаходяться на одній вулиці.