Українські військові на Донбасі знищили чотирьох окупантів

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 10 раз обстріляли позиції українських підрозділів, вісім разів застосувавши заборонену зброю.

Як повідомляє прес-центр ООС, у смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід окупанти з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лебединського. В районі Авдіївки українські позиції потрапили під вогонь з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Пісків терористи обстріляли українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Талаковки бойовики застосували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З автоматичних гранатометів станкових були обстріляні українські позиції біля Павлополя, а з протитанкового ракетного комплексу і станкових протитанкових гранатометів — поблизу Новоселівки Другий.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ з артилерійських систем калібру 152 мм був обстріляний взводний опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил в районі Новотошковского.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, за минулу добу вогнем українські військові знищили чотирьох окупантів, двоє були поранені.

Також була знищена одна одиниця військової техніки російсько-німецьких окупаційних військ.