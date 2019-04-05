У Башкирії вчитель ОБЖ був помічений в розпусних діях до школярці

У Башкирії викладача підозрюють у домаганні до своєї учениці. Інцидент стався в одній з районних шкіл. Відбувається зафіксувала камера спостереження, повідомляє сайт Newsbash.ru.

На записі видно, як школярка заходить в клас, де немає нікого, крім вчителя. Чоловік наблизився до неповнолітньої дівчинки і став гладити її, порушуючи інтимний простір. У якийсь момент у кабінет зайшла інша учениця, яка ніби «сполошив» педагога. Тоді чоловік спробував зробити вигляд, що нічого не сталося, а збентежена очевидиця спішно покинула клас.

Батьки дівчинки написали заяву в поліцію. Матеріали розслідування наразі передали в прокуратуру, після чого вони повинні вступити в Слідчий комітет.

Прокуратура Кушнаренковского району Башкирії організувала перевірку за фактом «чіплянь» педагога до школярці. Перевірка стала підставою для звільнення 60-річного вчителя предмета ОБЖ, історії і суспільствознавства МБОУ ЗОШ № 1 села Кушнаренково.

«Встановлено, що педагог допускав факти аморальної поведінки щодо учениць 10 класу. З відповідною заявою в прокуратуру звернулося керівництво школи. Викладені факти знайшли своє підтвердження», — повідомили в наглядовому відомстві республіки.

Прокуратура району внесла на адресу голови районної адміністрації подання, за результатами розгляду якого вчитель звільнений з негативного мотиву. Крім того, прокуратура оцінить діяльність посадових осіб, відповідальних за працевлаштування викладача і органів системи профілактики.

Відомо, що 60-річний вже екс-вчитель є ще й депутатом місцевої сільради.