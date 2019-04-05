У Барнаулі будівля планетарію передали у власність РПЦ

Будівля барнаульського планетарію, одного з найстаріших в Росії, передали у власність Російської православної церкви, повідомила прес-служба міської адміністрації. Проте звільнити приміщення, яке до 1932 року займала Хресто-Воздвиженська церква, вчені повинні тільки через два роки. За цей час в барнаульській мерії пообіцяли знайти науковій установі підходяща будівля.

Робота по передачі будівлі почалася ще в 2013 році, коли прихід Хресто-Воздвиженської церкви направив в адміністрацію міста Барнаула відповідну заяву, і повинна була бути завершена до кінця 2019 року. «Вважаю, що ми прийняли добре і гідне рішення, в тому числі для жителів міста Барнаула. З одного боку, будинок повернуто Російської православної Церкви, з іншого, Барнаульський планетарій отримав можливість продовжити свою роботу на звичному для городян місці ще строком на два роки. За цей час ми визначимося з його новим місцем розташування», — наводить слова глави міста Сергія Дугіна офіційний сайт Барнаула.

Питання про передачу будівлі РПЦ періодично порушувалося останні 20 років: віруючі неодноразово проводили різні акції з подібною вимогою. Були і противники: так, прихильники КПРФ в січні провели пікет проти передачі церкви будівлі планетарію.