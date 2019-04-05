У Мексиці на льотному полі аеропорту за три хвилини пограбували інкасаторів

Нальотчики забрали понад 20 мільйонів песо – понад $1 мільйон за поточним курсом.



Розбійний напад було скоєно на вантажівку інкасаторів на льотному полі аеропорту в штаті Гуанахуато в Мексиці. Про подію повідомила в четвер, 4 квітня, Тихоокеанська аеропортова група, що управляє аеропортом.

Озброєні люди в масках в’їхали на льотне поле, пробивши огорожу, і напали на інкасаторів, які повинні були зробити завантаження грошей у літак.

“У ході нападу, яке тривало близько трьох хвилин, позашляховик не заїжджав на злітно-посадкову смугу, на якій не було літаків”, – зазначається в заяві.

У ньому також наголошується, що інцидент не вплинув на роботу аеропорту і не поставив під загрозу життя пасажирів.

Нальотчики забрали понад 20 млн песо – понад $1,1 млн за поточним курсом.

Затримати злочинців по гарячих слідах не вдалося, влада продовжують їх розшукувати.