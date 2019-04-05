Став відомий діагноз зниклого з телеефіру провідного НТВ

Дружина ведучого програми «Місце зустрічі» на телеканалі НТВ Андрія Норкіна Юлія розповіла «Московському комсомольцю», що чоловіка госпіталізували з гіпертонічним кризом.

«У Андрія стався гіпертонічний криз, стрес на тлі цукрового діабету. Зараз він у лікарні», — сказала вона. Дружина додала, що нещодавно відвідувала Норкіна. За її словами, у телеведучого дуже високий тиск, лікарі заборонили йому говорити по телефону.

Андрій Норкін пропав під час ефіру «Місця зустрічі» 2 квітня і так і не повернувся в студію. Вести ток-шоу продовжив кореспондент телеканалу Іван Трушкін.

У прес-службі НТВ раніше повідомляли, що Норкін під час ефіру відчув себе погано і поки знаходиться на лікарняному. Трушкін був призначений тимчасовим ведучим «Місця зустрічі».

Норкін працює в журналістиці понад 25 років. У 1990-х роках він вів на НТВ ранкові і денні випуски інформаційної програми «Сьогодні» і ток-шоу «Герой дня». Після розгону НТВ» пішов на «ТВ-6». Пізніше займав пост головного редактора «Ехо-ТВ», а також генерального директора московського представництва телеканалу RTVi.

У 2014 році він повернувся на НТВ, був співведучим «Анатомії дня», а потім отримав власну програму «Список Норкіна». «Місце зустрічі» він веде з лютого 2016 року. У 2016-2017 роках Норкін паралельно працював у вечірній програмі новин «Підсумки дня» і керував новинною службою телеканалу «Царгород».