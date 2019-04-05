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Диверсант діяв не один: журналіст розкрив деталі замаху в Києві на українського розвідника

05.04.2019

На українського розвідника в Києві “полювала” диверсійна група, яка складалася з двох осіб.

“В ході вивчення документів диверсанта і перегляду камер спостереження, вдалося встановити, що диверсійна група складалася з двох осіб. У диверсанта документи громадянина Киргизії.

Вони прибули в Україну дуже банально купили квитки на прямий поїзд “Москва – Одеса”, і без всякої конспірації приїхали”, – повідомив він.

За словами Бутусова, диверсанти приїжджали не один раз. У 2018-му році вони вже відвідували Україну.

“Їм влаштувала запрошення громадянка України, проживає в Києві. Завдяки цьому вони пересувалися безперешкодно. Немає жодних сумнівів, що ці терористи закинуті до Києва російськими спецслужбами”, – написав журналіст.

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