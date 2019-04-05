На Донбасі попрощалися з українським бійцем з позивним “Дід”

4 квітня в Бахмуті провели в останню путь гранатометника Олександра Мілютіна з позивним “Дід”, який загинув разом з Яною Червоної внаслідок ворожого обстрілу бліндажа на Донбасі.

“Він пішов воювати в прямому сенсі за рідну землю і за кожного з нас насправді. Армієць загинув 2 квітня у Новозвановка результаті артилерійського обстрілу. Пряме попадання в бліндаж не дав йому жодних шансів. Провести людину в останню путь прийшли рідні, друзі, місцеві активісти, городяни”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Олександра залишилася дружина і двоє дітей.