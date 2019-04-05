Супрун пояснила, як довго в організмі людини залишаються алкоголь і наркотики

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, що наркотичні речовини або алкоголь зберігаються в біологічних матеріалах людини з різною тривалістю, яка залежить від того, як часто людина, яка їх приймає.

В сечі:

-Алкоголь 10-12 годин

-Амфетамін, метамфетамін: протягом 2-5 днів

-Канабіс від 1 до 30 днів

-Барбітурати: до 7 днів

-Кокаїн: від 1 до 3 днів

-Опіати як кодеїн, морфін і героїн від 2 до 5 днів

В крові:

-Алкоголь 24 години

-Амфетаміни 10-14 годин

-Метамфетамін: 24 години

-Барбітурати: 1-2 дня

-Канабіс: 6-24 години

-Кокаїн: 12-24 години

-Кодеїн: 6-12 годин

-ЛСД: 0-3 години

У волоссі сліди наркотичних речовин з’являються після одного тижня від часу вживання. Але зберігаються там дуже довго – до 90 днів і навіть більше. Волосся росте зі швидкістю приблизно 1 см на місяць, тому в залежності від їх довжини можна визначити вживання наркотиків протягом останніх місяців.

В нігтях сліди наркотичних речовин можуть залишатися протягом тривалого часу – від 3 до 5 місяців нігті на руках і від 8 до 14 місяців нігті на ногах.

“Коли увагу всього суспільства прикута до аналізів – треба дуже добре розуміти про що будуть свідчити їх результати. І про що немає”, – попередила Уляна Супрун.