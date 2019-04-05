Супрун пояснила, як довго в організмі людини залишаються алкоголь і наркотики

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, що наркотичні речовини або алкоголь зберігаються в біологічних матеріалах людини з різною тривалістю, яка залежить від того, як часто людина, яка їх приймає.
В сечі:
-Алкоголь 10-12 годин
-Амфетамін, метамфетамін: протягом 2-5 днів
-Канабіс від 1 до 30 днів
-Барбітурати: до 7 днів
-Кокаїн: від 1 до 3 днів
-Опіати як кодеїн, морфін і героїн від 2 до 5 днів
В крові:
-Алкоголь 24 години
-Амфетаміни 10-14 годин
-Метамфетамін: 24 години
-Барбітурати: 1-2 дня
-Канабіс: 6-24 години
-Кокаїн: 12-24 години
-Кодеїн: 6-12 годин
-ЛСД: 0-3 години
У волоссі сліди наркотичних речовин з’являються після одного тижня від часу вживання. Але зберігаються там дуже довго – до 90 днів і навіть більше. Волосся росте зі швидкістю приблизно 1 см на місяць, тому в залежності від їх довжини можна визначити вживання наркотиків протягом останніх місяців.
В нігтях сліди наркотичних речовин можуть залишатися протягом тривалого часу – від 3 до 5 місяців нігті на руках і від 8 до 14 місяців нігті на ногах.
“Коли увагу всього суспільства прикута до аналізів – треба дуже добре розуміти про що будуть свідчити їх результати. І про що немає”, – попередила Уляна Супрун.