Порошенко на «Олімпійському» – Зеленському: «Я прийшов – тебе нема»

Президент України Петро Порошенко під час здачі аналізів на НСК «Олімпійський» перед дебатами з Володимиром Зеленським закликав опонента дотримуватися вимог закону.

«Незважаючи на дивну форму подання, запросили на стадіон «Олімпійський», я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимира Олександровича не було… Я прийшов — тебе нема. Я твердо переконаний, що він набереться мужності, доїде сьогодні, і дебати відбудуться. Тим більше, що це вимога закону», — закликав президент.

Також Порошенко зазначив, що на його думку, дебати повинні відбуватися в три етапи:

«Я припускаю, що було б добре, якби дебати пройшли в кілька етапів. Дебати про позиції щодо ключового повноваження верховного головнокомандувача за програмою зміцнення оборони і безпеки. Дебати другого етапу у зовнішній політиці. І дебати третього етапу по захисту конституційних прав і свобод українських громадян», — зазначив президент.

Порошенко зазначив, що перші результати аналізів будуть оприлюднені буквально через кілька хвилин.

«Коли сьогодні було запропоновано, щоб були відібрані (біологічні матеріали, – ред.), я відразу ж дав дозвіл на проведення зазначених досліджень. Як повідомили, перші результати будуть оприлюднені буквально через кілька хвилин, другі – через кілька годин, а вже далі це буде обговорюватися в медичному колі. Але я вважаю, що це абсолютно необхідна позиція», — додав президент.

Також він зазначив, що хотів би внести відповідні зміни в законодавство, зробивши таку процедуру обов’язкової, «тому що питання відсутності алкогольної або наркотичної залежності у кандидата і майбутнього президента – це питання національної безпеки».