Мер Риги відсторонений від посади через корупційний скандал

Мер латвійської столиці Риги Ніл Ушаков відсторонений від посади через порушення у зв’язку зі справою про корупцію у муніципальної транспортної компанії Rigas Satiksme.

Відповідне рішення опубліковане на сайті офіційного видання уряду Латвії.

Серед причин звільнення – нецільове витрачання коштів та неналежне виконання обов’язків з нагляду за закупівлями Rigas Satiksme.

Протягом 30 днів Ушаков може оскаржити рішення міністра в суді.

Нагадаємо, 30 січня працівники Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією провели обшуки в кабінеті мера Риги Нілу Ушакова.

За даними ЗМІ, елітний будинок, в якому проживає Ніл Ушаков, належить громадянину Німеччини Йоргу Тумату, який займає одну з ключових посад у російської корпорації “Роснефть”.

У лютому депутати Ризької думи не змогли відправити Ушакова у відставку.

Ушаков очолює популярну серед російськомовного населення Латвії партію Згоду. Його політсила отримала на парламентських виборах найбільшу кількість мандатів, однак, конкуренти Згоди створили коаліцію без її депутатів.