Повінь – зміна системи

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Стали відомі перші результати аналізів Порошенко

05.04.2019

Через кілька хвилин після забору крові медики оголосили перші аналізи президента України Петра Порошенка.

Про це заявив Володимир Ярий головний лікар міської клінічної лікарні соціотерапії.

Лікар-нарколог заявив, що використовувалися швидкі тести. Жодного психоактивної речовини знайдено не було. Протягом двох годин оголосять повну інформацію про наявність/відсутність алкоголю в крові.

Результат аналізу волосся і волосяний фоликула буде доступний протягом двох тижнів.

Психоактивна речовина — речовина, яка впливає на функціонування центральної нервової системи, приводячи до зміни психічного стану іноді аж до зміненого стану свідомості.

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