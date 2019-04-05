Аналізи у кандидата Зеленського взяв відомий всій Україні лікар з загальної гігієни

У кандидата в президенти України Володимира Зеленського вранці 5 квітня кров на аналізи взяв колишній учасник українського кулінарного шоу «Майстер Шеф-8» Владислав Кирякулов.

На сайті клініки повідомляється, що Кирякулов працює в цьому медичному закладі масажистом і доктором з загальної гігієни, має стаж — 10 років.

Нагадаємо, на аналізи Порошенка не пустили велика кількість журналістів. В списках на акредитацію не виявилося наступних видань: «Країна», «1+1», «НАШ», «Kyiv Post», «Правда», «Київ», «Вести».