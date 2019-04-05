ДБР передало до суду справу поліцейського, який бив протестувальників на мітингу в Києві

Центральний апарат Державного бюро розслідувань (ДБР) направив до суду обвинувальний акт стосовно працівника Подільського управління поліції Головного управління Нацполиции Києва Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час затримання протестувальників у Києві.

Співробітник поліції підозрюється у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

9 лютого під час зіткнень між правоохоронцями та активістами в приміщенні Подільського райуправління, один зі співробітників поліції, ображаючи особисту гідність потерпілого умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень і супроводжувалися насильством.

Нагадаємо, 9 лютого на Контрактовій площі перед зустріччю кандидата в президенти Юлії Тимошенко з виборцями поліція затримала людей з плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?», серед яких були представники радикальних націоналістичних організацій.

У поліції зазначили, що затримали близько 40 осіб і відкрили 3 кримінальні провадження за статтями «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», «Захоплення державних будівель» і «Хуліганство». В результаті зіткнення трьох поліцейських з травмами госпіталізували.

Згодом ДБР відкрило кримінальне провадження після численних звинувачень на адресу поліції побиття мітингувальників біля ділянки на вул. Хорива.