Мені все одно, що буде з Коломойським. «Приватбанк» — державна установа, — Зеленський

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський, який вийшов у другий тур президентських перегонів, заявив, що не розуміє, чому олігарху Ігорю Коломойському повинні повертати націоналізований «Приватбанк».

Про це він заявив у коментарі програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»).

«Та мені все одно, що буде з Ігорем Коломойським. Ну, це повинні розбиратися… «Приватбанк» зараз – державна установа, чому вона повинна повертатися Коломойському? «- відповів Зеленський.