Порошенко здав аналізи в НСК “Олімпійський”

Чинний президент Петро Порошенко здав аналізи в медпункті на НСК «Олімпійський», щоб брати участь у дебатах з шоуменом Володимиром Зеленським.

Порошенко прибув в медичний пункт спорткомплексу сьогодні вранці, 5 квітня, але із запізненням. Він підписав угоду на розголошення результатів аналізів на алкоголь і наркотики.

Для взяття аналізів прибули медики декількох клінік: “Борис” і “Медіком”, а також Екстреної медичної допомоги. У Порошенка взяли зразки, зокрема, сечі та волосся, в той час, як його опонент Володимир Зеленський здав кров.

Процес забору аналізів транслюється через телеекран.

— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 5 квітня 2019 р.