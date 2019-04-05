Як корупція вбиває людей. Кейс Кропивницького

Тіньовий ринок газу б’є не тільки по держбюджету, але і вбиває простих українців. Важливі висновки із трагедії на стоянці поряд з АГЗП у Кропивницького.

Один загиблий, троє у важкому стані, вісім згорілих легковиків і десять вантажівок. Такий неповний підсумок перекачування скрапленого газу на автостоянці в Кропивницького по вулиці Київській 27 березня.

Пожежа була такою, що не всі повірили у справжність відео.

Вогненний «гриб» і величезний стовп полум’я багато вважали за вірусний контент. Однак те, що відбувається було не голлівудським спецефектом, а натуральній демонстрацією фізичних властивостей скрапленого газу.

Всього рятувальники зафіксували сім вибухів. По щасливою випадковості сам газовий модуль, розташований в 100 м від злетіли на повітря цистерн, залишився цілим. Заправка на цій стоянці розташована давно і тому свідки трагедії спочатку були впевнені, що вибухнула саме вона. Як з’ясувалося пізніше, займання сталося при переливі газу з однієї автоцистерни в іншу.

Власник компанії-оператора ділянки, що використовувався під стоянку, заправну станцію і перевалювання зрідженого газу, вже в суді, інженер затриманий при спробі залишити країну.

Газ — більш агресивний, ніж бензин і ДТ

Трагедія змушує зробити кілька висновків. По-перше, потрібно пам’ятати і розуміти, наскільки небезпечна речовина скраплений газ. Він набагато більш агресивний, ніж бензин і ДТ. Тому вимоги до його використання набагато суворіше. Сучасне обладнання мінімізує загрозу вибуху при своєчасному обслуговуванні і дотримання хоча б мінімальних норм безпеки.

Але на стоянці у Кропивницького ні про яку безпеку мови не йшло: перекачування явно велася кустарним способом. Робити це в невідведених місцях, не кажучи вже про заставленій машинами автостоянці, категорично заборонено нормативами. Тим більше в темний час доби. Крім того, вибух свідчить про несправність ємності – не спрацювали запобіжні клапани, через які, у разі різкого підвищення тиску, газ повинен був вийти і вигоріти.

По-друге, трагедія нагадала, що переміщення газу між ємностями – найнебезпечніша стадія його обороту. Це знають і всі, хто працює з газом, і МНС-ники.

Наливши в автоцистерну, слив в АГЗП та інші маніпуляції з пропан-бутаном, крім технологічного оснащення, вимагає правильної підготовки персоналу. Заправники і водії газовозів зобов’язані пройти серйозну підготовку, щоб не допустити ПП або в разі його діяти швидко і чітко. Знайдіть в Youtube як діють професіонали при ПП на заправці: вони точно знають де вогнегасник і як ним користуватися, розуміють всі технічні етапи процесу зливу палива.

Якраз відсутність належної, а найчастіше який-небудь підготовки персоналу, – одна з найстрашніших проблем нелегальних заправок, на яких персонал, як правило, офіційно не працевлаштований. Доводилося не раз бачити відео, коли на «наливайці» хлопчаки-заправники в майках і шльопанцях біжать від займистого автомобіля… А скільки несправних вогнегасників і запобіжних клапанів було виявлено під час рейдів рятувальників з нелегальним АГЗП Києва.

По-третє, трагедія ще раз підтвердила, що нелегальний ринок б’є не тільки по держбюджету, але і вбиває і калічить простих громадян.

Адепти «свободи малого бізнесу», які захищають це беззаконня, швидко перевели стрілки, мовляв, заправка ні при чому, і не вибухнула вона. Але на цьому ринку всі розуміють, що автоцистерни опинилися на стоянці поряд з АГЗП невипадково. На знімках різної давності автобочки завжди стоять на фатальний майданчику упереміш з далекобійним транспортом. Місцеві трейдери говорять, що у бочок і заправки один власник, а самі цистерни на причепах давно використовуються як сховище-перевалка неврахованого газу.

Неврахований газовий ресурс або купимо «утрясання-усушку»

Зберігання та перевезення готівкового газу – невід’ємний елемент «тіньового» ринку. Одне з джерел – злодійство на транспорті. Тут все поставлено на тверді рейки. Трейдери з Дніпра і Запоріжжя, наприклад, розповідають, що в регіоні працюють мобільні групи, які колесять по регіону, скуповуючи у водіїв газовозів «утрясання-усушку». З вигляду – тентована вантажівка, а всередині – бочка. У Чернігові, кажуть, фіксували факти зливу з автоцистерни… на ходу.

Другий, більш великий джерело походження неврахованого ресурсу – похідна різних податкових скруток. Це коли газ за документами споживається, але фактично – продається далі за готівку. Головна вигода – фіктивний ПДВ.

Але кінцевий пункт газу з обох джерел один – незаконні АГЗП, де не запитають документи і розрахуються готівкою. Важко сказати, хто грає першу скрипку – підприємства-оптимізатори або нелегальні заправки. Махінаторам, «накручивающим» ПДВ, необхідний канал збуту газу, а власникам нелегальних АГЗП – джерело постачання, не потрапляє в офіційний облік. Пазл склався.

Прокуратура розбереться?

Традиційно цікаве й інше питання: хто ще понесе покарання за те, що трапилося? Наприклад, понесуть відповідальність контролюючі і силові органи, які допустили багаторічну роботу рвонувшись об’єкта?

Хто в темі, звернув увагу, як почали переводити фокус з заправки на газовози представники місцевої прокуратури. Відкрию невеликий секрет: у більшості регіонів, за твердженням місцевих операторів, нелегальна торгівля паливом «кришується» саме прокуратурами. Тому було смішно і сумно, коли восени минулого року прокуратурах було доручено зачистити ринок нелегальних заправок. Кого-то тоді закрили, але в основному «обилетили» і благословили на подальшу роботу.

У Кропивницького розгул незаконної паливної торгівлі видно неозброєним оком, але тільки не силовикам. На вулиці Промисловій, кажуть місцеві трейдери, функціонує п’ять нелегальних складів нафтопродуктів та АЗС. Щодня сюди і звідси снують великотоннажні бензовози і вдячні клієнти, тут же і заправляються. Вибухи на вулиці Київській змін у ритм руху на Промисловій не вніс.