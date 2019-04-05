«Наказ МВС суперечить Конституції»

У Верховному суді оскаржили заборону на виїзд за кордон співробітникам поліції

Верховний суд РФ прийняв до розгляду адміністративний позов, який оскаржує наказ МВС, який обмежує право поліцейських на виїзд за кордон. Інформація про це з’явилася в Telegram-каналах «Омбудсмен поліції» і голови правозахисної групи «Агора» Павла Чикова.

З картотеки суду випливає, що позов подав Максим Лужних. Це колишній командир взводу ДПС УВС Південного адміністративного округу Москви. В якості відповідача виступає МВС. Представник позивача Володимир Воронцов розповів «Право.ги», що приводом для звернення до ВС стало звільнення Лужних з органів внутрішніх справ після того, як в 2016 році він з’їздив у відпустку в Домінікану і Болгарію.

Лужних намагався оскаржити це рішення в районних судах, але безрезультатно. Тому він вирішив оскаржити у Верховному суді наказ МВС від 12 вересня 2013 року № 705-дск «Про окремих питаннях виїздів співробітників ОВС, федеральних державних цивільних службовців і працівників системи МВС Росії у приватних справах за межі території РФ». На підставі цього документа раніше суди виносили рішення на користь МВС.

На думку позивача, окремі пункти наказу МВС «очевидно суперечать Конституції РФ і міжнародним правом». Справа в тому, що чинного закону, що забороняє співробітникам поліції виїжджати за кордон, немає. У ФЗ «ПРО порядок виїзду з РФ і в’їзду в РФ» обмеження прописані тільки для співробітників ФСБ. Поправки в законодавство, які б стосувалися заборони на виїзд за кордон поліцейським, не можуть внести вже кілька років. РІА «Новини» раніше повідомляло, що відповідний законопроект викликав запеклі суперечки в Держдумі.

Розгляд позовної заяви Лужних призначено на 23 квітня. У справі буде брати участь адвокат «Агори» Раміль Ахметгалиев.

В кінці березня Асоціація туроператорів Росії повідомила, що в 2019 році співробітникам МВС і Росгвардии буде дозволено виїхати на відпочинок більш ніж десяток країн. У АТОР вказали, що, згідно з розпорядженням міністра внутрішніх справ від 26.12.2017 р., співробітники МВС зможуть поїхати в 13 країн: Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизію, Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Абхазію, Південну Осетію, В’єтнам, Китай і на Кубу. Для представників Росгвардии, згідно з розпорядженням директора відомства від 04.11.2017 року, список повністю збігається. Але при цьому в перелік дозволених країн для відпочинку додано Мальдівська Республіка.