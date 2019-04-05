150 інфікованих

Виявлено джерело масового зараження гепатитом онкохворих дітей в Амурській області

Фахівці НДІ епідеміології Росспоживнагляду виявили найбільш ймовірний джерело інфікування гепатитом дітей з онкологічними діагнозами, які проходили лікування в Амурської обласної дитячої клінічної лікарні (АОДКБ). Ним виявився дитина, проходив лікування в цій клініці 10 років тому. Про це пише «Комерсант».

У розпорядженні «Ъ» є експертний висновок Центрального НДІ епідеміології Росспоживнагляду, фахівці якого проаналізували зразки крові пацієнтів з Благовєщенська «для аналізу епідеміологічної зв’язку між випадками інфікування вірусом гепатиту С». Згідно з документом, у 37 з 38 зразків, узятих у дітей, які проходили лікування в гематологічному відділенні АОДКБ, вірус гепатиту С був одного генотипу (3а) і зразки показали високу ступінь споріднення вірусу.

У НДІ епідеміології вважають, що «найбільш імовірним джерелом інфекції» був дитина, якій, за даними джерела «Ъ», діагноз гепатит С було поставлено десять років тому і який проходив лікування в цьому відділенні. «Зараження двох пацієнтів з досліджуваної групи, ймовірно, відбулося безпосередньо від цього пацієнта, — йдеться у висновку.— Інші пацієнти з групи могли бути заражені від даного пацієнта через ланцюжок випадків передачі інфекції». З документа випливає, що 97,4% випадків інфікування дітей, що отримували, наприклад, внутрішньовенні маніпуляції, епідеміологічно пов’язані. За даними джерела видання, кількість дітей, заражених гепатитом С в лікарні, зросла вже до 150, і ця цифра збільшиться, так як триває обстеження контактних осіб».

Як повідомляв «Ъ», батьки дітей направили досудову претензію АОДКБ, вимагаючи виплатити компенсацію моральної шкоди в розмірі 10-15 млн рублів на кожного потерпілого. У розпорядженні «Комерсанта» є відповідь медустанови однієї з сімей, у якому йдеться, що «моральна шкода підлягає компенсації заподіювачем за наявності його провини». «Встановити причинно-наслідковий зв’язок між діями медперсоналу і наслідками без висновку експертизи не представляється можливим, — йдеться в листі головного лікаря лікарні Руслана Білоуса.— У зв’язку з цим у АОДКБ відсутні законні підстави для компенсації моральної шкоди».

Раніше він пояснював ЗМІ виявлення гепатиту С у дітей в 2018 році поліпшенням якості діагностики і нагадав, що діти проходили лікування не тільки в АОДКБ, але і в медичних установах Москви, Петербурга та Адлера.

Батько одного з постраждалих дітей розмістив петицію на сайті change.org, де нагадав, що за рекомендаціями ВООЗ для лікування дітей від гепатиту С необхідні противірусні препарати прямої дії, і закликав Моз РФ «виділити гроші з бюджету». У списках інфікованих дітей, які зібрала ініціативна група батьків, зараз більше 100 людей у віці від двох до 19 років, останній діагноз встановлений у грудні 2018 року. У двох п’ятирічних дітей в даний час діагностований фіброз (I і III ступеня), повідомили батьки.

Лікування всіх дітей планується закінчити в 2021 році. Мати одного з інфікованих дітей звернулася до Моз РФ з питанням про початок лікування. Їй прийшла відповідь, що «за висновками фахівців ДНКЦИБ, дитині може бути розпочато противірусна терапія в 2020-2021 роках при ремісії по основному захворюванню». За словами матері дитини, в січні на консультації в Москві «лікар-онколог сказала, що гепатит можна і потрібно лікувати зараз, так як другий рік у дитини все стабільно, немає негативної динаміки».