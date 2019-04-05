Американця заарештували за жорстоке поводження з рибкою

В американському штаті Північна Кароліна заарештували чоловіка, обвинуваченого у жорстокому поводженні з акваріумною рибкою. При огляді будинку, де раніше жив Хінсон, знайшли брудний акваріум, в якому плавала рибка. Вона страждала від недоїдання і гексамитоза — хвороби, яка могла бути пов’язана з поганими умовами утримання.

Помічники шерифа вилучили рибку і відвезли в зоомагазин, де її планують виходити і підшукати їй нового господаря. За словами продавця, це глазчатый астронотус, який може вирости до 40 сантиметрів в довжину. «Вони добре піддаються тренуванню, мають різні характери, деякі бувають агресивними», — стверджує він.

Хинсону пред’явлені звинувачення в залишенні тваринного і трьох випадках жорстокого поводження з тваринами. В офісі шерифа зазначили, що чоловік став першим жителем округу, якого викрили у жорстокості до риби.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США судять вчителя, скормившего черепасі цуценя на очах у дітей.

За матеріалами «Кореспондент»

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