Медреформа: рік потому

Днями виповнився рік з тих пір, як для всіх жителів України почалася реформа охорони здоров’я. Успіх реформи залежатиме від людей на місцях. Наймуть місцева влада достатню кількість лікарів, забезпечать їм такі умови, що б вони не розбігалися? Де-то так, а де-то немає.

Трохи відвернемося від виборів президента і поговоримо про вибір сімейного лікаря. Днями виповнився рік з тих пір, як для всіх жителів України почалася реформа охорони здоров’я. Починаючи з квітня 2018 року, кожен може вибрати для себе лікаря первинної допомоги – сімейного або терапевта, а для дитини – сімейного або педіатра. 26 мільйонів українців скористалися цією можливістю. І це багато – рік тому в Моз передбачали, що таких буде не більше 30% населення країни.

Що отримали пацієнти

На даний момент – лише можливість обрати свого лікаря первинної ланки. Це-сімейний лікар, терапевт або педіатр. Вузькі фахівці – лор, кардіолог, невропатолог і т. д. – це “вторичка”, там реформа ще не почалася. Реформа високоспеціалізованої допомоги теж поки не почалася – тобто, в лікарнях реформи ще немає, і якщо ви потрапили в лікарню, то все навколо – це не реформа.

Права пацієнта на первинці сьогодні входить: консультація у обраного лікаря в клініці по запису і, якщо потрібно, додатково – по телефону або вайберу, вакцинація, безкоштовні аналізи – якщо лікар видасть на них напрямок. Також лікар може виписати рецепт на “Доступні ліки”.

Всі ці послуги безкоштовні, хоча в деяких поліклініках медсестри, які беруть аналізи, як і раніше просять дати “на реагенти”. Давати не обов’язково – вірніше, не обов’язково давати, якщо ви хочете, щоб ваша поліклініка переходила на цивілізовані методи роботи. Якщо в неї раптом дійсно закінчаться реагенти, цю проблему має вирішувати керівництво, а не медсестри.

Приватні клініки

Дійсно нове і несподіване – тепер отримати безкоштовне медобслуговування можна не тільки в державних установах, але і в приватних. Не у всіх – тільки в тих, які підписали договори з Національною службою охорони здоров’я.

Рік тому ніхто не очікував, що приватні клініки увійдуть в реформу. “За 370 грн на рік? – хмыкали експерти. – Так у приватній клініці один візит до педіатра дорожче коштує”. Виявилося, що так, але ні. І це велика заслуга Національної служби здоров’я України, в яку, до речі, теж ніхто не вірив.

Докладніше про те, як працює реформа в приватних клініках, скоро розповімо в окремому тексті.

Перестали лікарі відвідувати пацієнтів на дому?

Як не дивно, немає. Коли впроваджувалася реформа, в Моз говорили, що походи на будинок не скасовуються і не забороняються, просто тепер вони будуть здійснюватися на розсуд лікаря. У підсумку виявилося, що багато лікарів, які звикли відвідувати пацієнтів на дому і вважають, що так робити правильно, продовжують це робити. Принаймні, нам вдалося знайти пацієнтів, до яких, як і раніше, приїжджають їхні лікарі. І, що цікаво, лікарів вони обрали своїх “старих” – дільничних.

З приватної клініки лікар на виклик безкоштовно, звичайно, не приїде. У будь-якому випадку пацієнту потрібно обговорити це зі своїм лікарем перед підписанням декларації. Можна запитати: “А ви приїдете до мене, якщо у мене буде температура?” І вибрати лікаря, відповідь якого вам сподобається.

Брак лікарів

Правда, за рік вибір лікарів помітно звузився – у багатьох з них вже набраний ліміт пацієнтів і вони можуть відмовити новим. Незабаром можна буде перевищити ліміт, але не всі на це підуть, тому що дві тисячі людей – і так велике навантаження для совісного лікаря.

У Києві, звичайно, все одно є з кого вибирати (тим більше, що столиця відстає за кількістю підписаних декларацій), але якщо мова про невеликому населеному пункті – можуть бути проблеми. Може бути навіть таке, що підписати декларацію не з ким – вільні лікарі закінчилися. Не кажучи вже про те, що немає можливості перебирати лікарями.

Від того, чи вистачить лікарів на первинному ринку, багато в чому залежить успіх реформи. Так як саме лікар первинки – центральне ланка в новій системі охорони здоров’я. До свого лікаря пацієнт повинен звертатися у випадку будь-яких проблем зі здоров’ям (а не йти одразу до вузького фахівця, як ми всі звикли), сімейний лікар повинен моніторити хронічні захворювання, проводити вакцинацію, підтримувати серед своєї пастви здоровий спосіб життя і сенс.

У Моз неодноразово заявляли, що вирішувати проблему нестачі лікарів повинні місцеві влади. Так ми підходимо до головного правилом реформи: добре там, де добре спрацюють місцеві влади. Це стосується блага і пацієнтів, і лікарів. Друге правило реформи: добре буде тим, що вміє відстоювати свої права. Про це — нижче.

Коли буде реформа вторинки?

Системна завдання лікаря первинного ринку – знизити навантаження на вторинку (послуги якої будуть коштувати державі дорожче) і на екстрену допомогу.

Тим часом Моз і Нацслужба здоров’я розпочинають пілотний проект по реформі вторинної медичної допомоги – він проходить у Полтавській області. До 2020 року ми повинні побачити реформу вторинки в дію в усіх регіонах країни.

Як це буде? Отримавши направлення від сімейного лікаря до вузького спеціаліста, пацієнт може звернутися до будь-якого фахівця цього профілю в будь-якому медичному закладі України (з приватних – тільки в ті, які беруть участь у реформі). А НСЗУ виплачує гроші за кожну надану цим фахівцем послугу – гроші, як і у випадку з первинкою, виділяються на заклад охорони здоров’я.

Якщо у нас буде, як у Великобританії, чиєю системою охорони здоров’я надихалися наші реформатори, то отримати направлення буде непросто. Сімейний лікар там стоїть не тільки на сторожі здоров’я пацієнта, але і на сторожі державного бюджету. Може здатися, що це погано, але є і хороша сторона – на зекономлені гроші повинна надаватися дійсно висококласна і високотехнологічна допомога тим, хто її потребує.

Принаймні, у Великобританії так.

Як вторинка працює зараз?

Так само, як і раніше, але вже тільки за направленням лікаря. Тобто, потрапити безпосередньо до лора або ендокринолога неможливо, хіба тільки звернутися в приватну клініку. Або ж у державну, але в приватному порядку – дістати телефон лікаря, домовитися з ним і заплатити за прийом. Робоча і перевірена часом схема.

Як пояснив LB.ua один з членів команди з впровадження реформ, у них є великі сумніви, що в 2020 році вузькі фахівці отримають зарплати більше, ніж те, що вони зараз мають “на кишеню”. Не кажучи вже про заробітки лікарів у лікарнях – наприклад, хірургів. Поки невідомо, скільки запропонує реформа “спецам”, але точно відомо, що багато з них заробляють непогано.

Фото: НСЗУ

Що отримали лікарі

Всі медичні установи, які беруть участь у реформі, отримують гроші за кожну підписану з пацієнтом декларацію (це 370 грн на рік, помножені на віковий коефіцієнт). Відповідно, чим більше декларацій – тим більше грошей. Але розпоряджаються цими грошима установи по-різному.

У березні розгорівся скандал: сімейний лікар з Дніпра Оксана Панькович показала свою зарплату – 3748 грн. Вона також заявила, що головний лікар відмовився доплачувати їм за укладені декларації. Так з’ясувалося, що не у всіх лікарів первинки тепер класні зарплати.

Терапевт з Києва (ім’я та установу на її прохання не називаємо) розповідає LB.ua, що її зарплата – 6-7 тисяч гривень при 800 підписаних деклараціях. Її колеги розповідають, що зарплати дійсно стали більше, але не по 25 тисяч гривень (йдеться про київ).

Виявилося, що ні в Міністерстві, ні в Нацслужбе здоров’я, ні на рівні обласних, районних або міських департаментів охорони здоров’я дані про зарплати не акумулюються. Тому ми розіслали запити з кількох медустановам Києва, вибраних навмання (Моз і Нацслужба зазвичай показують зарплати своїх «чемпіонів» по кількості декларацій і зростання зарплат).

ЦПМСД №1 Подільського району відповів, що у них працює чотири сімейних лікаря, зарплати у яких залежать від кількості підписаних декларацій і складають від 9200 до 18 700 грн. Кількість підписаних декларацій – від 468 (мабуть цей лікар і отримує 9200) до 1805 (а це, очевидно, заробляє 18 700).

ЦПМСД №3 Подільського району працює 87 лікарів первинної ланки. Їх зарплати – від 9700 до 26 700 (не уточнюється, при якій кількості декларацій).

У ЦПМСД №2 Дарницького району відповіли табличкою, з якої випливає, що їх лікарі-педіатри (27 осіб) отримують від 10 до 22 тисяч гривень при кількості декларацій від 587 до 1376. Оклад складається в тому числі і з “заохочення” за підписані декларації.

У ЦПМСД №1 Святошинського району працює 71 лікар первинки, рівень зарплат – від 9 тисяч до 18 тисяч 686 грн. При кількості підписаних декларацій від 117 до 1818.

У ЦПМСД №2 Святошинського району працює 62 лікаря первинної ланки, які отримують від 68 993 до 22 383 грн. Кількість декларацій – від 682 до 2000. Тобто, за максимальну кількість декларацій лікар отримує 22 тисячі з хвостиком.

Тобто, по Києву середня зарплата швидше все ж 15, а не 25. Втім, це не так вже й погано – точно більше, ніж було до реформи.

Також вдалося отримати цифри із Закарпаття (наша подяка Закарпаттю, всі інші регіони у відповідь на аналогічний запит повідомили про відсутність даних).

Перечинський районний ЦПМСД: середня зарплата лікаря первинки – 12 тисяч, 60% отримують більше 15 тисяч гривень. Це приблизно в два рази більше, ніж було у цих лікарів у минулому році.

У самому Перечинске, в міському ЦПМСД середня зарплата лікаря первинної ланки – 10 951 грн. До реформи було близько семи.

ЦПМСД Тячева повідомляє, що станом на березень середня зарплата лікаря первинки – 12 649 грн. У той час як у жовтні вона становила 7100 грн.

В ЦПМСД Мукачівського району відповідають, що середня зарплата лікаря первинки – 11 300 грн, з жовтня вона нараховується за підписані декларації і збільшилася також приблизно в два рази. А в ЦПМСМ р. Мукачево середня зарплата лікаря первинки вже 17 345.

Тим лікарям, зарплати у яких не виросли або виросли недостатньо, у Моз радять тиснути на керівництво та управління охорони здоров’я (яке може, наприклад, розірвати контракт з головним лікарем з-за того, що той ображає персонал установи). Якщо і це не допоможе – міняти місце роботи.

На жаль, в середовищі медиків “качати права” не прийнято, і в тих поліклініках, де лікарі ображені на керівництво, революцій поки не намічається.

Чим незадоволені люди

Перша причина для невдоволення: те, що лікарі тепер не зобов’язані приїжджати додому (хоч багато хто і приїжджають, як ми писали вище). Друга: що тепер не можна самому вирішити, до якого вузького спеціаліста тобі потрібно. А ми ж всі розумні і краще знаємо, що нам потрібно. Тому третя причина обурення: те, що антибіотики будуть продаватися тільки за рецептом.

Парадоксально, але саме не дуже гарний стан справ в медицині призвело до того, що наші громадяни самі призначають собі антибіотики і походи до спецам. І тепер буде дуже важко переконати людей, що вони насправді часто помиляються і правильно вирішувати такі питання через терапевта, педіатра або сімейного лікаря.

З приводу невдоволення також нагадаю, що ДО реформи система охорони здоров’я теж всім не подобалась, і один похід в поліклініку давав блогеру матеріалу мінімум на три постіка і дві тисячі лайків.

Декларація раз в рік?

Ходить дуже живучий міф, що перепідписати декларацію з іншим лікарем можна тільки раз у рік – нібито тому, що гроші за пацієнтів Нацслужба здоров’я виплачує раз в рік. Насправді, гроші виплачуються двічі на місяць, а підписати декларацію або перепідписати її можна в будь-який момент.

Для цього потрібно просто записатися на прийом до того лікаря, якого ви обрали. Взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код – і підписати декларацію. Якщо раніше у вас вже була підписана декларація, процедура ніяк не змінюється, вам не потрібно приходити до свого колишнього лікаря і говорити, що ви його не любите.

Що буде після виборів

У медреформи хороші шанси на виживання. Обидва кандидати в президенти висловлюють підтримку і Супрун, і її реформи.

З парламентськими вгадати, звичайно, складніше. Але вже прийняті і діють ключові законопроекти, створена і працює Нацслужба здоров’я, вся первинка отримує фінансування за новим принципом. Гіпотетично можна все це законодавчо скасувати, але це було б надто дивне самогубство.

Інше питання, що реформа вторинки може так і не початися, якщо у Верховну Раду прийдуть сили, які називають медреформу геноцидом.

Буде успішна реформа

Як вже говорилося, успіх реформи залежатиме від людей на місцях. Наймуть місцева влада достатню кількість лікарів, забезпечать їм такі умови, що б вони не розбігалися? Де-то так, а де-то немає.

Добре буде тим, хто вміє відстоювати свої права. Причому це стосується не тільки медичної реформи, але і всіх інших – дуже легко маніпулювати людиною, яка не знає своїх прав і робить висновки про реформу на основі уривків інформації від родичів і телевізора. Від такої людини можна зажадати гроші за безкоштовне і відмовити в гарантованому.

На завершення розповім приголомшливу історію про права і свободу вибору від знайомої пацієнтки. Молода дівчина дуже обурювалася реформою: сімейний лікар, до якої вона прийшла підписувати декларацію, зажадав сто гривень за свої послуги. Вгадайте, підписала вона з ним після цього декларацію? З трьох разів.