Виступив проти Зеленського священик виявився «підручним» кримінального авторитета «Наріка» — ЗМІ

Виступив проти кандидата в президенти Володимира Зеленського полтавський священик Олександр Дедюхін виявився підконтрольним кримінального авторитета Олександра Петровського на прізвисько «Нарік».

«Олександр Дедюхін є підлеглим відомого скандального кримінального авторитета „Наріка“, що підтримує президента у всіх церковних справах», — сказало джерело, додавши, що у нього одне питання при цьому.

«У мене виникло одне питання: пане Дедюхін, ви сказали, що можете у кандидата Порошенко запитати і так в будь-який час будь-яке питання, так чому у вас за весь цей час не виникало ніяких питань до президента, включаючи вашу спільну поїздку до Стамбулу з президентом і вашим шефом. Ви працюєте серед людей і прекрасно бачите усю ситуацію в країні. Зручне заступництво закриває очі на багато речей?» — пояснив співрозмовник.

Також депутат здивувався формату звернення до кандидата в президенти Володимиру Зеленському.

«Мене здивувала манера звернення священика до кандидата Зеленському. Звернувшись в такій зухвалій манері „на ти“ до кандидата в президенти, якого обрала таку велику кількість людей в Україні, він тим самим принизив всіх тих, хто голосував на нього. А це не багато не мало — 7 мільйонів людей», — підсумував він.

Нагадаємо, священик Олександр Дедюхін відомий своїм неординарним поведінкою: за кермом Peugeot 307 SW влаштував ДТП, після чого відкрито збирав гроші на новий автомобіль. Раніше він пропонував усім охочим ловити в церкві покемонів, але тільки після пожертви на храм.