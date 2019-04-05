Банкомати деяких банків не приймають п’ятитисячні купюри через шахраїв

Банкомати Ощадбанку і Московського кредитного банку перестали приймати купюри в п’ять тисяч рублів. Причина — вкидання фальшивих банкнот. Про це повідомляє газета «Ведомости».

Знайомі співробітника видання днями не змогли внести п’ятитисячні купюри в банкомат Ощадбанку в Москві. Не змогли це зробити і інші клієнти, після чого службовець відділення зізнався, що купюри такого номіналу «не приймаються». Кореспондент «Відомостей» при поповненні рахунку в банкоматі цієї кредитної організації побачив попередження, що банкноти у п’ять тисяч рублів не приймаються.

В банках перебої з прийманням готівки пояснили оновленням софту. «Ми відключали 40 банкоматів 3500 для тестування оновлення», — заявили виданню в прес-службі Московського кредитного банку. Співробітник чату підтримки Ощадбанку повідомив, що в деяких банкоматах проводиться «планове оновлення програмного забезпечення».

Джерело «Ведомостей» розповів, що раніше в банкомати був проведений вкидання фальшивих купюр п’ятитисячних. Цю інформацію підтвердив представник Центробанку. За його словами, банки при перерахунку готівки з банкоматів виявили «вироби, що імітують банкноти номіналом п’ять тисяч рублів».