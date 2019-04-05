ЄСПЛ направив Росії скарги родичів загиблих у катастрофі малайзійського «Боїнга»

Європейський суд з прав людини коммуницировал проти РФ скарги 380 родичів загиблих пасажирів рейсу Малайзійських авіаліній MH17, збитого над територією східної України 17 липня 2014 року. Про це пише газета «Коммерсантъ».

Як пише видання, 3 квітня ЄСПЛ прийняв рішення повідомити уряд Росії про комунікації скарг «Айлей та інші проти Росії» і «Англайн та інші проти Росії». Тепер російська влада повинні представити в суд свою позицію по цих справах і відповісти на питання.

Відомо, що заявниками є громадяни Австралії, Бельгії, Канади, Німеччини, Гонконгу, Індонезії, Ізраїлю, Малайзії, Нідерландів, Нової Зеландії, Філіппін, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та В’єтнаму.

Основна скарга пов’язана з порушенням статті 2 Європейської конвенції про права людини («Право на життя») і уверждением, що Росія прямо або побічно несла відповідальність за загибель їх родичів. Ще один пункт, за яким пред’являються претензії, — порушення статті 3 конвенції (Заборона на нелюдське або принижуюче гідність поводження») з-за недостатнього, на думку заявників, співпраці в рамках міжнародного розслідування. Крім того, родичі загиблих скаржаться за статтею 6 («Право на справедливий судовий розгляд»), статті 8 («Право на повагу до приватного і сімейного життя») та статті 13 (Право на ефективний засіб правового захисту») тієї ж конвенції.

Авіакатастрофа сталася 17 липня 2014 року, в ній загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Російська Федерація заперечує причетність до неї і звинувачує в цьому Україну, йдеться в повідомленні прес-служби ЄСПЛ.