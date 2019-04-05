ЗМІ: в Ярославлі поліція затримала автора графіті про Путіна

У Ярославлі поліція затримала чоловіка, який намалював графіті «Путін *****» на будівлі регіонального МВС. Про це з посиланням на власні джерела повідомив місцевий портал 76.ru. Офіційно силовики інформацію поки не підтвердили ні.

За даними 76.ru, чоловіка вирахували за записами з камер відеоспостереження. «Він був у капюшоні. В одній руці у нього був балончик з фарбою, а в іншій якась пляшка, схожа на пивну», — сказав співрозмовник видання. Проте поки неясно, яку статтю інкримінують затриманому.

Графіті про Путіна з’явилися на будівлі МВС 31 березня. Про це написали ярославські ЗМІ, після чого Роскомнагляд зажадав від них видалити новину. Відомство пояснило це «профілактичною роботою» після вступу в силу закону про неповагу до влади. Вимога Роскомнадзора виконали не менше п’яти видань.