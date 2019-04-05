Загальний забіг негідників і зневірених…

20% громадян Росії готові назавжди переїхати в іншу країну, якщо у них буде така можливість, заявили в прес-службі американського інституту громадської думки Gallup 4 квітня, опублікувавши результати соціологічного опитування за 2018 рік. Це максимальний відсоток бажаючих виїхати з країни за весь час опитувань, починаючи з 2007 року. Найвищий показник у молоді у віці від 15 до 29 років — 44%. У віковій групі від 30 до 45 років — 22%, від 45 до 60 років — 9%.

Проблема загальної цифри мігрантів в тому, що в цій цифрі змішуються і негідники-зрадники, і просто збіглі злочинці, біжать подалі від місць злочинів і відплати, і нещасні, зневірені люди, в натовпі яких негідники і злочинці ховаються, ховаються, змішуючись з нею.

Треба сказати, що цифри «драпунов» завжди були високі. Лідерами для еміграції виявилися Німеччина (15%) і США (12%). Японія, Канада і Іспанія набрали по 5%. Сплеск відкладеного втечі пов’язаний з низкою диких «реформ» останнього часу, пенсійної та інших. Вони посилили відчай, вдарили по надіях, що у нас щось змінюється порівняно з 90-ми роками… Але в цілому причину треба позначити грунтовно, не зводячи її до однієї антипенсионной дурості влади або чергового зростання цін на бензин.

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Щоб зрозуміти що відбувається, потрібно зрозуміти загальну схему, що пояснює єдиним чином всі конкретні події з міграції. Чому люди хочуть виїхати з РФ? Чому вони їдуть з Гватемали в США, чому прагнуть вибратися з Малайзії в Канаду? Чому з Польщі мріють потрапити у Францію, а з України – в Польщу? Загальна схема, яка пояснює всі процеси економічних міграцій – це стара схема колоніального світоустрою.

Сенс європейської колонізації – в тому, щоб підвищувати рівень життя в метрополії ціною зниження рівня життя в колонії.

Без цього колоніальна система Європи втратила б сенс[1]. Щоб цей механізм працював, треба з жителів колоній брати більше, а давати їм менше. Як?

Умовно представимо, що корпорація володіє двома ткацькими комбінатами, в Англії та Індії. Обидва комбінату виробляють якусь обмежену можливість оплати праці, після вирахування всіх витрат і норми прибутку власника. Припустимо, 400 умовних одиниць кожна.

Якби корпорація ставилася до всіх рівним чином, то фонд зарплати склав би 400 і 400. Але шляхом перерозподілу корпорація може збільшити «своїм» землякам фонд зарплати до 500 або навіть 600 умовних одиниць. Як? Вони ж не з повітря візьмуться? Вони візьмуться з свідомої недоплати колоніальним працівникам. Вони виробили 400 умовних одиниць благ, а отримують 300 або 200. Їх колеги, які виконують той же обсяг тих самих робіт, але в Лондоні – теж виробили 400 одиниць благ. Але отримують 500 або 600.

Звичайно, схема наша чисто умовна, тому що комбінатів в Англії взагалі майже не залишилося, там в основному «білі комірці» та управлінські контори. Але суть, думаю, зрозуміла.

Якийсь вироблений обсяг реальних благ (потенціал споживання) надходить у «загальний котел», і там перерозподіляється так, що житель метрополії отримує більше заробленого їм, за рахунок того, що житель колонії – отримує менше заробленого їм.

Ця схема працює, як годинник, постійно і неухильно. Двірник в Парижі і двірник в Кишиневі виконують абсолютно ідентичні обов’язки, але порівняйте їх заробітки! А оскільки ніякої принципової різниці в їх праці немає – двірник з Кишинева мріє стати двірником в Парижі. Робота та ж, звична, зате оплата куди як вище…

Природно, мова не тільки про двірників. Мова і про програмістів, і про машиністах, і про сантехніків, і взагалі про «всіх-всіх-всіх». Суть дуже проста: перебратися туди, де за мою працю більше платять. Праця яким був, таким і залишиться – а оплата зросте в рази…

Колоніальні народи кровно зацікавлені в тому, щоб перестати дотувати багаті нації метрополій. Вони хочуть отримувати свої 400 у.е., а не 200, як у них виходить в глобалізованій економіці наднаціонального перерозподілу.

Але колоніальні метрополії настільки ж кровно не зацікавлені в такому результаті. Їх високий рівень життя і базис національної згоди тримається на доплати, які здійснюються «своїм» за рахунок обдирання колоній і напівколоній.

Тому метрополії насаджують режими, подібні до київської хунті, які заважають народам закритися від іноземних поборів, і навпаки, максимально інтегрують колоніальні народи у світову економіку, з її «синами» і «пасинками».

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Потік мігрантів в Європу або США виступає побічним продуктом і одночасно відплатою за таку перераспределительскую політику глобалізму. Зацікавлені створити у себе вдома високий рівень життя, народи Заходу максимализируют розрив в оплаті праці та зайнятості між «своїми» і «колоніальними». Чим він більше, цей розрив, тим активніше ломляться різні араби і негри (включаючи і наших, російських «білих негрів») в зони підвищеного комфорту. А коли натовпи мігрантів прориваються – результат жахливий для всіх.

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Алегорично осмислив це положення в світі прогресивний американський режисер Джордж Ромеро, який зняв фільм-метафору «Земля мертвих».

Дія фільму розгортається в світі, утонувшем в апокаліпсисі. Всюди бродять страшні зомбі, але один з останніх укріплених міст людей — Пітсбург. Він виблискує ваблячими мерців вогнями хмарочоса, дуже ненадійно захищений від мерців парканами під високою напругою, стінами, барикадами, військовими патрулями і водними перешкодами.

У центральному хмарочосі «Фиддлерс Грін», де мешкає еліта, підтримується високий рівень життя. Для цього життя в блискучої розкоші за межі Піттсбурга періодично відбуваються вилазки — за рештою в занедбаній частині міста та сусідніх населених пунктах продуктами і медикаментами.

Кінець фільму мудрий і передбачуваний: натовпи зомбі долають хисткі перепони і вриваються в блискучий вогнями бутиків хмарочос. По суті, Ромеро у формі алегорії показав широкому глядачеві й суть і наслідки «сволачивания» всіх багатств і благ світу у вузьке коло «господарів життя».

Але люди, які не розуміють формул економіки, на жаль, не зрозуміли і фільму Ромеро…

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У РФ у 90-ті роки була створена (точніше, дооформлена) економіка колоніального типу, економіка викачування і майже безкоштовної праці «тубільців», горбатящихся на світові корпорації за копійки.

Ця економіка погано поєднується з політикою РФ, що створює величезну міну під Ст. Путіним, але ми зараз не про це.

Ми про мотивації людей, які мріють виїхати з РФ, звичайно ж, не в Зімбабве і не в Албанію. І не в Сомалі. Зрозуміло, куди вони мріють виїхати: туди, де платять більше. Такі масові настрої – неминучі наслідки колоніального типу економіки РФ і злочинно-односторонньо конвертованого при Е. Гайдарі рубля.

Такі настрої в країні жахливих недоплат трудящим – й передбачувані, зрозумілі, і невідворотні при обраному хибному шляху «економічного прислуговування» глобальній економіці.

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Побіжно на полях опишу мою теорію оплати праці. Вона може бути двох видів: об’єктивно-обґрунтованої, набуває характеру закону, або довільної, з примхи господаря. Об’єктивно-обгрунтована оплата праці базується на тому, що зробивши цегла, я повинен отримати за це рубль. Або 50 копійок, або 10, не важливо – але скрізь.

А сваволю в оцінці полягає в тому, що в одному місці за вироблений цегла платять рубль, в іншому 50 копійок, у третьому 10, а в четвертому ще й по шиї дають безоплатно. У цьому випадку, звичайно, відбуваються жахливі диспропорції – як і в будь-якій ситуації, коли закон підміняється свавіллям.

Я не наївна людина, і я розумію, що економічно обґрунтована, набуває характеру закону оплата праці може бути тільки при соціалізмі. Не можна до приватного способу виробництва приробити об’єктивні обґрунтування оплати праці!

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Ніякого виходу звідси немає, окрім як зламати колоніальну залежність, перейшовши для початку до жорсткого протекціонізму, а там – куди розум і оптимальність вивезуть. Важливо зрозуміти, що вільна торгівля робить нас рабами, а серед рабів завжди багато збіглих рабів. Все найкраще в економіці Захід приберігає для себе, а все найгірше в ній – підсовує нам в рамках глобального поділу праці.

І становище України гірше положення Росії саме тому, що Україна далі Росії пішла по шляху інтеграції з «господарями світової економіки». Тут пряма залежність: чим вище рівень інтеграції, тим гірше і незавиднее твоя роль у світовому поділі праці, тим більше бажаючих втекти, і гостріше бажання втекти – «туди, де життя, а не животіння».

Ніяких інших альтернатив у Росії немає. Або вона буде будувати своє господарство так, щоб не бути придатком до господарства західних ділків, або перетвориться на жалюгідну периферію, звідки постійно викачують все цінне, куди звалюють все сміття і всі проблеми.

І звідки біжить людина, що поважає себе, розуміючи, що за таких правил гри в колонії не облаштувати життя по-людськи. Щоб жити в місті, а не в концтаборі, треба втекти з концтабору в місто…

Дані опитування – дуже сумні, але аж ніяк не сенсаційні. Вони цілком – мною, наприклад – очікувані. І не схожі на фальсифікацію, до якого часто вдаються в США.

Треба встати на ноги – або змиритися з тим, що затопчуть. Друге легше, але безперспективно…

[1] Російська Імперія набувала інородницькі території на інших підставах – з метою військової, стратегічної, відсунути рубежі оборони. На рівні життя тубільців це благотворно позначалося – або ніяк. Не було такої мети – викачувати кошти з Польщі чи Грузії в центральні губернії царської після радянської Росії. У цьому принципова різниця російського і європейського імперіалізмів.