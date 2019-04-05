Зеленський обіцяє не приводити кумів у політику

«Не переживайте. Кумівства у нас не буде», — заявив Зеленський у відповідь на запитання журналістів «Радіо свобода», між ким він в разі перемоги на виборах розподілить державні посади, знаходяться в сфері впливу президента.

Журналісти хотіли поспілкувалися із Зеленським після концерту в Броварах під Києвом, проте охоронці кандидата силою відтіснили оператора від журналіста на кілька десятків метрів за лаштунки. Отже, цей фрагмент інтерв’ю з кандидатом на пост президента вдалося записати тільки на аудіо.

Незважаючи на неодноразові запитання журналістів, Володимир Зеленський поки так і не представив можливих кандидатів на ключові посади в разі обрання президентом, пообіцявши їх оголосити «до кінця другого туру».

Сам Зеленський після першого туру виборів заявив, що постарається представити першу п’ятірку команди і програму мінімум за тиждень до другого туру, однак замість цього лише розгорнув батл навколо місця проведення дебатів з Петром Порошенком.