У Перу палеонтологи знайшли четырехного кита, схожого на видру

У четырехногом істоту, схожу на видру, вчені визнали предка кита. Скелет довжиною близько 4 метрів міжнародна команда палеонтологів виявила в пустелі Перу. Рудименти маленьких копитець на пальцях стародавнього китаю припускають, що це істота могло не тільки плавати, але і ходити по землі.

Скам’янілості змусили палеонтологів визнати, що сучасні океанські гіганти походять від невеликих копитних, що мешкали в Південній Азії 50 мільйонів років тому.

Вчені назвали предка китових Peregocetus pacificus, що означає «кіт-мандрівник, який добрався до Тихого океану».

Експрес-інформація по країні

Перу (Республіка Перу) – держава на заході Південної Америки.

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Столиця –Ліма

Найбільші міста: Ліма, Арекіпа, Трухільо

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 285220 км2 (19-я в світі)

Населення – 31,15 млн. чол. (42-я в світі)

Офіційна мова –іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,734 (84-я в світі)

ВВП – $202,59 млрд (52-я в світі)

Валюта –перуанський новий сіль

Межує з Еквадором, Колумбією, Бразилією, Болівією, Чилі

«Це найяскравіший приклад макроеволюції, оскільки ми бачимо групу істот, проделавших шлях від маленьких копитних ссавців, розміром з собааку, до океанських гігантів, яких ми знаємо і любимо сьогодні», — стверджує Тревіс Парк з Музею природної історії Великобританії.

Вчені думають, що первокиты дісталися від берегів Західної Африки до Південної Америки по Атлантичному океану, направляються сильним плином. Континенти в той час розташовувалися набагато ближче один до одного, ніж сьогодні.

«Це — перша добре збереглася скам’янілість чотириногого кита, що мешкав в Тихому океані. Ймовірно, одна з найдавніших для Америки і найповніша за межами Індії та Пакистану», — прокомментирвоал исследвоание Олів’є Ламберт з Королівського інституту природничих наук Бельгії.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», палеонтологи з’ясували, що за сотні тисяч років маршрути китів не змінилися.

За матеріалами Independent

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