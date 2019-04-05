У Перу палеонтологи знайшли четырехного кита, схожого на видру

У четырехногом істоту, схожу на видру, вчені визнали предка кита. Скелет довжиною близько 4 метрів міжнародна команда палеонтологів виявила в пустелі Перу. Рудименти маленьких копитець на пальцях стародавнього китаю припускають, що це істота могло не тільки плавати, але і ходити по землі.
Скам’янілості змусили палеонтологів визнати, що сучасні океанські гіганти походять від невеликих копитних, що мешкали в Південній Азії 50 мільйонів років тому.
Вчені назвали предка китових Peregocetus pacificus, що означає «кіт-мандрівник, який добрався до Тихого океану».
Експрес-інформація по країні
Перу (Республіка Перу) – держава на заході Південної Америки.
Прапор
Герб
Столиця –Ліма
Найбільші міста: Ліма, Арекіпа, Трухільо
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 1 285220 км2 (19-я в світі)
Населення – 31,15 млн. чол. (42-я в світі)
Офіційна мова –іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,734 (84-я в світі)
ВВП – $202,59 млрд (52-я в світі)
Валюта –перуанський новий сіль
Межує з Еквадором, Колумбією, Бразилією, Болівією, Чилі
«Це найяскравіший приклад макроеволюції, оскільки ми бачимо групу істот, проделавших шлях від маленьких копитних ссавців, розміром з собааку, до океанських гігантів, яких ми знаємо і любимо сьогодні», — стверджує Тревіс Парк з Музею природної історії Великобританії.
Вчені думають, що первокиты дісталися від берегів Західної Африки до Південної Америки по Атлантичному океану, направляються сильним плином. Континенти в той час розташовувалися набагато ближче один до одного, ніж сьогодні.
«Це — перша добре збереглася скам’янілість чотириногого кита, що мешкав в Тихому океані. Ймовірно, одна з найдавніших для Америки і найповніша за межами Індії та Пакистану», — прокомментирвоал исследвоание Олів’є Ламберт з Королівського інституту природничих наук Бельгії.
Як писав портал «Навколо світу. Україна», палеонтологи з’ясували, що за сотні тисяч років маршрути китів не змінилися.
За матеріалами Independent
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