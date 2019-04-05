У Південній Кореї — масштабна пожежа

Пожежі вирують в лісових масивах та місцях уздовж східного узбережжя країни.

По всій країні оголошена загальнонаціональна тривога, влада мобілізувала понад 13 тисяч рятувальників з усієї країни.

Експрес-інформація по країні

Республіка Корея – держава в Східній Азії, розташована на Корейському півострові.

Прапор



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Столиця – Сеул

Найбільші міста: Сеул, Пусан, Інчхон, Кванджу, Тегу, Теджон, Ульсан

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 100210 км2 (109-я в світі)

Населення – 51,43 млн чол. (27-я в світі)

Офіційна мова – корейська

Релігія – християнство, буддизм

ІЛР – 0,898 (17-я в світі)

ВВП – $1,410 трлн (13-я в світі)

Валюта – південнокорейська вона

Межує з КНДР

Внаслідок пожеж одна людина загинула, ще 35 постраждали. Вогонь знищив близько 200 будинків і спалив 525 га лісу.

«Навколо Світу. Україна» писав, що пожежі, потопи, спеку будуть частішати.

За матеріалами «Новий час»

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